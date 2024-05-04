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منشآت رياضية : بلعريبي يتفقد أشغال مشروع ملعب الدويرة

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 14:39     الفئـة : رياضــة
منشآت رياضية : بلعريبي يتفقد أشغال مشروع ملعب الدويرة

 الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, بزيارة فجائية لملعب الدويرة للوقوف على مدى تقدم الاشغال بهذا المشروع, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

واستهل السيد بلعريبي هذه الزيارة التي قام بها مساء أمس الجمعة, بتفقد مركز المراقبة الذي انتهت أشغال الواجهة الخارجية به, حسب البيان.

ويتشكل المركز من خمسة طوابق متخصصة, حيث يشمل الطابق الأرضي الجناح الرئاسي والجناح الخاص بالصحافة والشخصيات الهامة, بينما خصص الطابقان الثاني والثالث للمكاتب الإدارية وإقامة اللاعبين, في حين يضم الطابق الأخير غرف المراقبة و"التي تعتبر القلب النابض للمركز وتتحكم في كل الملعب".

وفي هذا الإطار, أسدى الوزير تعليمات تقضي بالانتهاء من أشغال ربط الكوابل وغلق السقف العلوي, حسب البيان الذي أشار إلى أن نسبة الإنجاز لهذه الطوابق قد بلغت 90 بالمائة.

وخلال هذه الزيارة تنقل السيد بلعريبي إلى الطوابق السفلية للملعب والتي بلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة, لاسيما الجناح المخصص لغرف اللاعبين والمنطقة المسماة "منطقة الفيفا".

كما تفقد الوزير أشغال انجاز قاعة المحاضرات أين قدمت شروح ومخطط ثلاثي الأبعاد لطريقة الإنجاز.

وبهذا الخصوص, أكد "على ضرورة الانتهاء من أشغال قاعة المحاضرات في أقرب الآجال وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية".

وفي الأخير, عاين السيد بلعريبي أشغال محور الدوران للمدخل الرئيسي للملعب حيث سجل نسبة إنجاز "معتبرة", ووجه بتزيينها بشاشة عملاقة "تزيد من الواجهة الرئيسية للملعب جمالا".

كما أعطى تعليمات تقضي بمواصلة العمل بنظام المداومة 3×8 حسب البيان الذي لفت إلى أن عدد العمال حاليا يفوق 800 عامل.

آخر تعديل على السبت, 04 ماي 2024 15:06
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منشآت رياضية : بلعريبي يتفقد أشغال مشروع ملعب الدويرة
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 14:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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