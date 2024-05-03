رياضة/تكريم: تقليد مصطفى براف ميدالية الوسام الوطني لمالي 

وتسلم السيد براف الميدالية من سفير دولة مالي بالجزائر، ماهامان آمادو مايقا، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، و أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وصرح سفير مالي قائلا:" إنه لشرف كبير أن أسلم ميدالية فارس الوسام الوطني لمالي، وهو تكريم يأتي في وقت ينخرط فيه مصطفى براف في سلسلة إصلاحات في عدد من الورشات الهادفة إلى إعطاء نفس جديد للرياضة و الأولمبياد في افريقيا" مشيرا أيضا الى ان هذا التكريم يشكل رمزا لأواصر الصداقة التي تربط الجزائر ومالي و هما بلدان شقيقان و جاران بروابط التاريخ و الجغرافيا".

بهذه المناسبة، قدم السفير كل الشكر، باسم الحكومة و الشعب الماليين للدولة الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 'للجهود الكبيرة المبذولة لصالح الشباب الجزائري و الإفريقي''.

من جهته، عبر السيد براف عن امتنانه لرئيس المرحلة الانتقالية المالية على هذا التكريم متمنيا أن يساهم في تقوية الروابط بين البلدين، وأن يكون الشباب الإفريقي متحدا و متوجها نحو الرقي و العصرنة و أن يتم تحقيق خطوات كثيرة".

و يعتبر الوسام الوطني لمالي، وساما شرفيا يكافئ الاستحقاقات الاستثنائية و الوفاء المتواصل لأداء خدمات لصالح الأمة".