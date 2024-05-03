الجائزة الكبرى لمدينة وهران للدراجات: فوز نهاري محمد أمين بالمرحلة الثانية

وقطع الدارج نهاري مسافة 73 كلم متقدما على كل من محمد أشرف أملال من نادي الدراجات لخميس مليانة و صحراوي عبد النور من نادي أمل المالح لعين تموشنت.

وفي فئة الأواسط، على مسافة 65 كلم، عادت المرتبة الأولى إلى بوطبة عبد الجليل من اتحاد القنطرة متبوعا بكل من زميله عبد الحميد شرحبيل و ياسر العيدي من نادي أكاديمية قسنطينة للدراجات.

وفي الترتيب العام يتقمص اللون الأصفر الخاص بالصدارة كل من صحيري أيوب من نادي دالي إبراهيم لدى الأكابر و حمزاوي صالح من مولودية الجزائر لدى الأواسط.

وستختتم هذه المنافسة السبت المقبل بإجراء المرحلة الثالثة والأخيرة والمخصصة للسباق على الطريق حيث سيقطع المتنافسون مسافة 112 كلم في أربع دورات (28 كلم في كل دورة). و سيجرى السباق على مستوى الشريط الساحلي الغربي لوهران حيث حددت قرية بوسفر كمحطة انطلاق ووصول.

وتعرف هذه المنافسة للملكة الصغيرة، المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الرابطة الولائية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة و الاتحادية الجزائرية للدراجاتظ، مشاركة 98 دراج (36 أواسط و 62 أكابر) يمثلون عدة اندية من مختلف الرابطات الولائية من الوطن.