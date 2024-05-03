دراجات/ طواف البنين الدولي: الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة

بورتو نوفو (البنين) - فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين بالمرحلة الرابعة للطواف الدولي التاسع عشر للبنين التي جرت اليوم الجمعة بين وينهي و بورتو نوفو على مسافة 17ر97 كلم و هي أقصر مسافة للطواف.

ياسين حمزة الذي سجل الفوز الثالث للمنتخب الجزائري، تقدم على كل من الألماني ليسلي لياندار من فريق (تيم مبايك ايد) والمغربي أشرف الدغمي.

في الترتيب العام، احتفظ الأريتيري هبتيات يوال من فريق تيم بايك آيد الألماني، بالقميص الأصفر عقب هذه المرحلة التي جرت بمشاركة 61 دراجا.

للتذكير، عادت المرحلتان الأوليان على التوالي للمتسابقين الجزائريين عز الدين لعقاب و حمزة عماري. وستجرى المرحلة الخامسة والأخيرة للطواف يوم غد السبت بين آقبانيزون و كوتونو على مسافة 28ر154 كلم.

ويشارك المنتخب الجزائري للدراجات في الطبعة التاسعة عشرة لطواف البنين، بستة دراجين وهم: عزالدين لعقاب، زاكي بودار، عبد الله أسامة ميموني، حمزة عماري، ياسين حمزة واسلام منصوري بقيادة الناخب الوطني، خليل تمرانت.

بالإضافة إلى الجزائر والبنين (البلد المضيف)، يعرف هذا الطواف مشاركة كل من: بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، جزر موريس، مالي، المغرب، نيجيريا، سيراليون و طوغو، إلى جانب بعض الأندية على غرار أورو سيكلينغ غوام وبيكي.

ويجرى طواف البنين 2024 على خمسة (5) مراحل لتختتم المنافسة بالجائزة الكبرى لكوتونو.