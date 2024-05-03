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أولمبياد باريس 2024 : اللجنة الأولمبية تعين برباري رئيسا للوفد الجزائري

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 13:00     الفئـة : رياضــة
أولمبياد باريس 2024 : اللجنة الأولمبية تعين برباري رئيسا للوفد الجزائري

الجزائر - أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, اليوم الجمعة, عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, عن تعيين خير الدين برباري, رئيسا للوفد الجزائري في الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وقالت اللجنة الاولمبية الجزائرية الرياضية عبر صفحتها ان "اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية قررت في اجتماعها الاخير برئاسة السيد عبد الرحمان حماد, أمس الخميس, بمقر الهيئة الاولمبية, تعيين السيد خير الدين برباري رئيسا للوفد الجزائري المشارك في الالعاب الاولمبية باريس 2024".

هذا ويذكر أن اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ستعقد يوم السبت صباحا بفندق الاوراسي (الجزائر) جمعيتها العامة العادية التي ستخصص لدراسة من أجل المصادقة, مختلف تقاريرها لسنة 2023 (الادبي والمالي وتقرير المحاسب) وكذا برنامج النشاطات المسجلة لسنة 2024 والميزانية ونقاط أخرى مدرجة في جدول أشغال الجمعية.

آخر تعديل على الجمعة, 03 ماي 2024 16:35
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أولمبياد باريس 2024 : اللجنة الأولمبية تعين برباري رئيسا للوفد الجزائري
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 13:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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