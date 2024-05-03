أولمبياد باريس 2024 : اللجنة الأولمبية تعين برباري رئيسا للوفد الجزائري

وقالت اللجنة الاولمبية الجزائرية الرياضية عبر صفحتها ان "اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية قررت في اجتماعها الاخير برئاسة السيد عبد الرحمان حماد, أمس الخميس, بمقر الهيئة الاولمبية, تعيين السيد خير الدين برباري رئيسا للوفد الجزائري المشارك في الالعاب الاولمبية باريس 2024".
هذا ويذكر أن اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ستعقد يوم السبت صباحا بفندق الاوراسي (الجزائر) جمعيتها العامة العادية التي ستخصص لدراسة من أجل المصادقة, مختلف تقاريرها لسنة 2023 (الادبي والمالي وتقرير المحاسب) وكذا برنامج النشاطات المسجلة لسنة 2024 والميزانية ونقاط أخرى مدرجة في جدول أشغال الجمعية.