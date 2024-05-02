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دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة وهران 2024: الدراج أيوب صحيري يفوز بالمرحلة الأولى

  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 19:46     الفئـة : رياضــة

وهران - فاز الدارج أيوب صحيري من نادي دالي ابراهيم بسباق ضد الساعة فردي للمرحلة الافتتاحية للطبعة الـ 28 للجائزة الكبرى لمدينة وهران للدراجات الهوائية في فئة الأكابر والذي جرى اليوم الخميس بوهران.

وقطع الدارج صحيري مسافة 6ر20 كلم في زمن قدره 34 دقيقة و07 ثواني و41 جزء من المائة متقدما على كل من نهاري محمد أمين من نادي أمل المالح لعين تموشنت الذي حقق زمن 34 دقيقة و29 ثانية و 61 جزء من المائة والسمياني نصر الله من نادي دالي ابراهيم بـ34 دقيقة و52 ثانية و 17جزء من المائة.

ولدى الأواسط على نفس المسافة، فقد عادت المرتبة الأولى إلى حمزوي صالح من مولودية الجزائر بزمن قدره 36 دقيقة و26 ثانية 89 جزء من المائة متبوعا في المرتبة الثانية بجطو ياسر من الاتحادية الجزائرية للدراجات بـ36 دقيقة و29 ثانية و15 جزء من المائة وفي المرتبة الثالثة حمزاوي محمد أمين من نادي بئر توتة ب 37 دقيقة و35 ثانية و 16 جزء من المائة.

وستقام  يوم غد الجمعة المرحلة الثانية وهي عبارة عن سباق على مسلك مغلق طوله 2ر6 كلم يقطعه المتنافسون في 15 لفة حيث حددت نقطة انطلاقه ووصوله على مستوى مركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بحي "العقيد لطفي".

وستختتم هذه المنافسة يوم السبت بإجراء المرحلة الثالثة والأخيرة والمخصصة للسباق على الطريق حيث سيقطع المتنافسون مسافة 112 كلم في أربع دورات (28 كلم في كل دورة) وهو السباق الذي سيجرى على مستوى الشريط الساحلي الغربي لوهران حيث حددت بلدية بوسفر كمحطة انطلاق ووصول.

وتعرف هذه التظاهرة للملكة الصغيرة المنظمة من طرف الرابطة الولائية بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة و الاتحادية الجزائرية للدراجات , مشاركة 98 دراجا (36 أواسط و 62 أكابر) يمثلون عدة اندية من مختلف الرابطات الولائية من الوطن.

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دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة وهران 2024: الدراج أيوب صحيري يفوز بالمرحلة الأولى
  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 19:46     الفئـة : رياضــة   شارك

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