رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : مشاركة 35 سائقا اجنبيا وعدد معتبر من الجزائريين

الجزائر - ينتظر مشاركة 35 سائقا اجنبيا في الدراجات النارية، يمثلون تسعة بلدان وعدد معتبر من الدراجين الجزائريين في النسخة الثالثة من ''رالي اكتشاف الجزائر'' المقررة هذا العام بالشرق الجزائري من 6 إلى 11 مايو 2024 ، بهدف التحسيس والوقاية من حوادث المرور ناهيك عن الترويج للجانب السياحي.

وينظم "رالي اكتشاف الجزائر'' تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبالشراكة مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وهو حدث ذو طابع وقائي من حوادث المرور وسياحي، حيث سيقطع فيه المشاركون مسافة 1100 كلم ويجوبون أربع ولايات وهي بومرداس، بجاية، جيجل وسطيف قبل أن يحطون الرحال بالجزائر العاصمة ''.

وأوضح رئيس النادي المشرف على ''رالي اكتشاف الجزائر'' ، بالتعاون التقني مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية عبد الغافور خاطي في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، ان 35 سائقا اجنبيا في الدراجات النارية يمثلون 9 بلدان اكدوا مشاركتهم رسميا في هذه التظاهرة وهم: الهند، العربية السعودية ،البحرين ، الاردن، فلسطين، ليبيا، تونس، البرتغال وفرنسا.

وأضاف نفس المسؤول ان الحدث "يعرف تطورا من طبعة لأخرى ونسعى الى تطويره اكثر وايصال رسالة توعوية وتحسيسية متعلقة بالسلامة المرورية الى كافة الجماهير عبر عديد الولايات التي سنزورها، كما اننا سنعمل على التركيز اكثر لإبراز الاماكن السياحية التي سيزورها المشاركون والتنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا".

كما ان هذه النسخة تقدم لعشاق الرياضات الميكانيكية فرصة فريدة لاكتشاف افاق مختلفة عن الطبعة الماضية، مما يجعلهم يكتشفون في كل مرة مناطق من الوطن لم يزورها من قبل، على ان يعقبها معرض سيقام بمنتزه الصابلات "معرض اسبوع الدراجات النارية" وهو يشكل - حسب المنظمين- "اكبر تجمع لهذه الفئة من المركبات في شمال افريقيا".

وبالموازاة مع الرالي، سينظم تجمع لأكثر من 1500 دراج جزائري يتوجهون كلهم في قافلة استعراضية من القرية الافريقية بسيدي فرج إلى المعرض المقام بهذه المناسبة بالصابلات والذي سيكون نقطة وصل بين مستخدمي الدراجات النارية والمتعاملين الاقتصادين في هذا المجال.

وتقام نشاطات المعرض أيام 9، 10 و11 مايو في موقف السيارات بالخروبة، بالإضافة إلى عدة سباقات خاصة بالأطفال الصغار، السائقات وسباق الدراجات النارية لفئة الكبار.

وعرفت الطبعة الماضية- 2023 ، استقطاب 34 الف زائر ، 40 بالمائة من العائلات ومشاركة 1200 دراج في القافلة من سيدي فرج الى منتزه الصابلات بمشاركة 4 دول اجنبية.