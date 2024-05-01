كرة القدم / الرابطة الثانية-هواة : أ.آقبو لترسيم الصعود, داربي عاصمي "قوي" بين نصر حسين داي ورائد القبة

الجزائر- سيكون فريق أولمبي أقبو لكرة القدم على موعد هام لتتويج نفسه بطلا لمجموعة وسط-شرق, بصفة رسمية, وتحقيق صعود تاريخي الى الرابطة الأولى المحترفة, عندما يحل ضيفا على جمعية عين مليلة, في اطار الجولة الـ25 من الرابطة الثانية (هواة), في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة وسط-غرب داربي عاصمي"قوي" بين نصر حسين داي, الساعي الى تفادي السقوط, وغريمه رائد القبة, الطامح في مواصلة التنافس على ورقة الصعود مع المتصدر, ترجي مستغانم الذي سيكون أمام فرصة تعزيز مركزه عندما يستقبل المهدد بالنزول, وداد بوفاريك.

في مجموعة وسط-غرب, يتواجد الرائد, ترجي مستغانم (59 ن), أمام فرصة تعميق الفارق عن ملاحقه, عندما يستقبل وداد بوفاريك (م 12, 28ن) والمهدد بالهبوط.

بالمقابل, سيكون الملاحق, رائد القبة (54 ن), أمام مواجهة محلية "حامية الوطيس" تعد بالكثير من الندية والإثارة, عندما ينزل ضيفا على الجار, نصر حسين داي (م12, 28 ن). وما سيزيد من شدة التنافس, في هذا اللقاء, هو دخول الفريقين بشعار "التعثر ممنوع" لكونهما بحاجة ماسة للنقاط الثلاث, رغم اختلاف الأسباب.

بالنسبة للرائد, فإن التعثر يعني له مضاعفة حظوظ الصعود للمتصدر ترجي مستغانم, أما فيما يخص "النصرية", فلا خيار أمامها سوى الانتصار سيما وأنها تتواجد على "مرمى حجر" من السقوط الذي يواجه أيضا فريقا جمعية وهران (م14, 27ن) وأمل الأربعاء (م11, 29ن), اللذين سيتنقلان الى كل من نجم القليعة (م7, 31 ن) وصفاء خميس مليانة (م6, 33ن), اللذين يبحثان عن ترسيم البقاء.

في حين, سيكون فريقا شبيبة تيارت (م9, 29ن) ومستقبل واد سلي (م9, 29 ن) أمام فرصة مواتية للابتعاد عن الخطر, خصوصا في حال تعثر بقية الأندية المهددة بالنزول, حيث تستقبل الشبيبة فريق شباب المشرية (م7, 31ن), الذي ابتعد قليلا عن الخطر, بينما ينزل المستقبل ضيفا على صاحب المرتبة ما قبل الاخيرة, شبيبة غير العبادلة (12 ن) الذي بات يخوض مقابلات شكلية فقط.

وفي لقاءين آخرين, ينزل ثالث الترتيب, غالي معسكر (42 ن), ضيفا على أولمبي المدية (12ن), إحدى الفرق التي بات سقوطها يتأكد من جولة لأخرى, فيما يستضيف شباب تموشنت (م5, 39 ن) تشكيلة وداد مستغانم (م4, 42ن), الفريقان اللذان دخلا في عطلة مسبقة بما أنهما ضمنا البقاء.

مجموعة وسط شرق : أولمبي آقبو لتأكيد الصعود, ج. عين مليلة و ا.عنابة في مهمة "انتحارية"

وفي مجموعة وسط -شرق, بات المتصدر, أولمبي آقبو أمام موعد تاريخي, عندما يحل ضيفا على جمعية عين مليلة (م13, 27 ن) والمهددة بالنزول في مقابلة صعبة على الطرفين لاسيما على الفريق المحلي, الذي يريد ان ينجي نفسه من شبح الهبوط الى القسم الثالث. أما الرائد فتنقصه نقطتان من أجل "توثيق" صعود تاريخي الى بطولة "الكبار", للمرة الأولى منذ تأسيسه سنة 1936.

أما بالنسبة للفرق المعنية بتفادي النزول, فسيحل اتحاد عنابة (م14, 27 ن) ضيفا على الملاحق مولودية باتنة (45 ن), في مقابلة يدخل كل طرف بأهداف متباينة. وإذا كان الاتحاد يريد حصد أكبر عدد من النقاط, فإن المولودية "الباتنية" ترغب في إنهاء المشوار بقوة استعدادا للعب على ورقة الصعود الموسم المقبل.

نفس المهمة الصعبة تقريبا تنتظر فريق هلال شلغوم العيد (م11, 27 ن), الساعي الى الابتعاد عن الخطر. ومن أجل ذلك سيشد الرحال الى خميس الخشنة حيث يلاقي الاتحاد المحلي (م6, 32ن) الطامح الى إنهاء البطولة قبل الأوان بتأكيد البقاء بنسبة 100 بالمائة, بغية التفكير في اللعب على الأدوار الأولى خلال الموسم القادم. كيف لا وهو الذي كان متصدرا لمجموعة وسط-شرق خلال الجولات السبع الأولى.

بدوره, يتنقل أولمبي المقرن (32 ن) الى ورقلة لملاقاة الاتحاد المحلي (م8, 31 ن), والراغب في حصد فوز جديد يقربه من تفادي الهبوط بشكل نهائي, وهو ما يعني أن الموعد سيكون صعبا على الاولمبي الساعي الى مواصلة اللعب في القسم الثاني بعد أول تجربة له فيه.

نفس المهمة تنتظر صاحب المرتبة ما قبل الاخيرة, وفاق سور الغزلان (25 ن), عندما يلعب خارج قواعده أمام المضيف, جمعية الخروب (م10, 30 ن), الذي لم يؤكد بقاءه بشكل تام.

بالمقابل, سيكون اتحاد الحراش (م11, 28ن) المهدد هو الآخر بالنزول, على موعد غير سهل عندما يستضيف صاحب الصف الثالث برصيد 40 ن, فريق شباب باتنة الصعب المنال.

وفي بقية المواعيد, سيلعب متذيل الترتيب, مولودية العلمة (16 ن), آخر مقابلاته في الرابطة الثانية عندما يستقبل شباب برج منايل (م5, 33ن), بينما يواجه نجم التلاغمة (م7, 32 ن) فريق مولودية قسنطينة (م4, 35ن) في مقابلة تهم المحليين أكثر للابتعاد عن أي حسابات قبل نهاية المشوار.

وتجرى جميع مباريات المجموعتين يوم السبت على نفس التوقيت (00ر15), باستثناء مقابلة اولمبي المدية-غالي معسكر, التي تم تقديمها الى يوم غد الخميس.

هذا وتشهد هذه الجولة إجراء ثلاث مباريات دون جمهور, ويتعلق الأمر بكل من : مولودية العلمة - شباب برج منايل, اتحاد خميس الخشنة - هلال شلغوم العيد, جمعية عين مليلة - أولمبي آقبو.