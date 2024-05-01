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سباحة (بطولة افريقيا المفتوحة/اليوم الاول): 3 ميداليات للجزائر في افتتاح البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 12:33     الفئـة : رياضــة

لواندا - استهل المنتخب الوطني الجزائري للسباحة, مشاركته في الطبعة ال16 للبطولة الافريقية للسباحة و المياه المفتوحة, 2024 بلواندا (أنغولا من 30 ابريل الى 5 مايو 2024), بإحراز ثلاث ميداليات (ذهبية, فضية وبرونزية).

وكانت الميدالية الذهبية للجزائر في هذه المنافسة القارية, من انجاز فريق التتابع مختلط (اربع مرات 100 متر سباحة حرة), المكون من كل من جواد صيود و نزيم بن بارة و امال مليح و نسرين مجاهد.

وبالإضافة الى هذه الذهبية, تمكن السباح جواد صيود من احراز فضية سباق ال200 متر سباحة فراشة, فيما اكتفى مواطنه فارس بن زيدون بالميدالية البرونزية  لنفس السباق.

ويشارك المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا للسباحة والمياه المفتوحة-2024, ب10 سباحين من بينهم خمس سيدات  تحت اشراف الطاقم الفني الوطني المشكل من الثنائي مولود بوشندوقة و إلياس نفسي  بالإضافة إلى المدير الفني الوطني رضا زموري.

ويعتبر الموعد القاري بلواندا محطة تحضيرية للعناصر الوطنية وفرصة لتحقيق الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024  باعتباره الموعد القاري للاولمبياد.

كلـمات مفتـاحيــة :
سباحة (بطولة افريقيا المفتوحة/اليوم الاول): 3 ميداليات للجزائر في افتتاح البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 12:33     الفئـة : رياضــة   شارك

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