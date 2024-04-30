الدبلوماسية الرياضية من شانها الدفاع عن خيارات بلادنا جهويا وإقليميا ودوليا

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل -

وفاة الفنانة حسنة البشارية -

عيد العمال: تدشين مرافق و منشآت عمومية و إقامة نشاطات رياضية بشرق البلاد -

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر الذي يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا -

استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر -

الفيلم الإسباني ماتريا يتوج بالجائزة الكبرى الغزالة الذهبية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي -

كرة القدم / الرابطة الثانية-هواة : أ.آقبو لترسيم الصعود, داربي عاصمي قوي بين نصر حسين داي ورائد القبة -

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تعميم الرقمنة -

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من شمال أوروبا -

رئيس الجمهورية: أسهر شخصيا على إثراء القانون الأساسي للمعلم -

حركة النهضة تقرر المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل عن قناعة -

اليوم العالمي للشغل: رئيس الجمهورية يوشح من قبل العمال والنقابيين الجزائريين بلقب النقابي الأول -

رئيس الجمهورية يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة -

ندوة حول الهجرة القسرية، السيادة والسلامة الترابية للدول -

الاتحاد العام للطلبة الجزائريين يعقد مؤتمره السادس -

الجزائر الجديدة تحيي اليوم العالمي للشغل في صورة تميزها مكاسب اجتماعية غير مسبوقة -

السيد قوجيل يهنئ العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل -

السيد تاقجوت يشيد بمشاركة رئيس الجمهورية العمال الجزائريين الاحتفال بيومهم العالمي -

اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد -