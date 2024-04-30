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طواف البنين الدولي: عز الدين لعقاب يفوز بالمرحلة الأولى ويرتدي القميص الأصفر 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 18:53     الفئـة : رياضــة
طواف البنين الدولي: عز الدين لعقاب يفوز بالمرحلة الأولى ويرتدي القميص الأصفر 

كوتونو - فاز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، بالمرحلة الأولى للطواف الدولي التاسع عشر للبنين للدراجات، التي جرت اليوم الثلاثاء بين بوكومبي و دجوغوعلى مسافة (125.8 كلم) ليرتدي بالمناسبة القميص الأصفر و كذلك قميص أحسن متسابق إفريقي للمرحلة.

ويشارك المنتخب الجزائري للدراجات في الطبعة التاسعة عشرة لطواف البنين المقررة من 30 أبريل إلى 4 مايو 2024، بستة دراجين وهم: عزالدين لعقاب، زاكي بودار، عبد الله أسامة ميموني، حمزة عماري، ياسين حمزة واسلام منصوري بقيادة الناخب الوطني خليل تمرانت.

بالإضافة إلى الجزائر والبنين (البلد المضيف)، يعرف هذا الطواف مشاركة كل من: بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، موريس، مالي، المغرب، نيجيريا، سيراليون وطوغو، إلى جانب بعض الأندية على غرار أورو سيكلينغ غوام وبيكي.    

ويجرى طواف البنين 2024 على خمسة مراحل لتختتم المنافسة بالجائزة الكبرى لكوتونو.

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طواف البنين الدولي: عز الدين لعقاب يفوز بالمرحلة الأولى ويرتدي القميص الأصفر 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 18:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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