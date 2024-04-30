حرية الصحافة: نشاطات متعددة في برنامج المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين  

الجزائر - سطرت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين برنامجا ثريا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 مايو من كل سنة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الامانة العامة للمنظمة.

تحت شعار "مهرجان الصحافة الرياضية"، انطلقت التظاهرات اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" بالجزائر العاصمة، بتنظيم ورشة تكوينية حول "سيرورة إنتاج البرامج الرياضية التلفزيونية" برعاية من وزير الاتصال محمد لعقاب وبتأطير من يزيد مواقي بناني محاضر ومدرب للكوادر الاعلامية التلفزيونية وخبير في إدارة القنوات الرياضية.

هذه الدورة التي عرفت مشاركة معتبرة للصحافيين والصحافيات، افتتح أشغالها ممثلا لوزير الاتصال، امين عام الوزارة مختار خالدي الذي أكد في كلمته الافتتاحية عن الاهمية التي تكتسيها هذه الورشة الاعلامية الموجهة خصيصا لصحافيي اختصاص السمعي البصري، معتبرا أن مثل هذه الدورات هدفها "التأسيس لمنظومة اعلامية وطنية قوية ومرافقة الجهود التي تقوم بها الدولة" في قطاعي الاعلام والرياضة.

كما ذكر الامين العام لوزارة الاتصال أن "تكوين الصحافيين تبقى عملية مستمرة ولا تتوقف بالنظر إلى التطور الحاصل في جميع مجالات الحياة بما فيها العمل الإعلامي، وكذا تطور الوسائل المستخدمة وتنوع الصعوبات وتغير الجمهور المتلقي، وهو ما يلزم الصحفي أن يتطور هو الآخر من خلال الاعتماد على التكوين بشكل دائم"، مضيفا أن "قانون الإعلام يتضمن مادة واضحة وصريحة تتعلق بإلزامية التكوين بالنسبة للمؤسسات الإعلامية التي يتعين عليها وضع ميزانية خاصة بذلك".

وسيتواصل "مهرجان الصحافة الرياضية" مساء يوم الخميس بمركز تحضير النخب الوطنية وتحضير المواهب الشابة "الأخوة سوكان" بفوكة، بتنظيم دورة مماثلة موجهة لصحافيي مختلف المناطق (وسط وشرق وغرب وجنوب) المدعوين بالمناسبة والذين سيشاركون أيضا في دورة في كرة القدم داخل القاعة مقررة مساء اليوم الموالي (الجمعة).

أما صبيحة يوم الجمعة، فستخصص لعملية تسمية المراكز الصحفية للملاعب بأسماء صحفيين رياضيين. "العملية تخص قاعتي الندوات لملعبي نيلسون مانديلا ببراقي و5 جويلية اللتين ستحملان اسمي صحافيين وافتهما المنية. وسيشرف وزير الاتصال على العملية التي تأتي تنفيذا لجملة التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الإعلام الوطني".