"الدبلوماسية الرياضية, الاداء والفعالية" موضوع يوم برلماني

الجزائر - نظم المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء يوما برلمانيا حول موضوع "الدبلوماسية الرياضية, الاداء والفعالية" حضره رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, وكذا رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس, اسماعيل ابراهيمي، ورئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية مصطفى براف وشخصيات رياضية اخرى.

و خلال اللقاء دعا خبراء في المجال السياسي والرياضي الى ضرورة "استغلال الاعلام في الديبلوماسية الرياضية لاسيما في بعث رسائل سياسية وثقافية وتوظيف العلاقات الرياضية لفتح قنوات لعلاقات رسمية", مبرزين دور مصالح الاعلام على مستوى وزارة الشؤون الخارجية في دعم الانشطة الرياضية وارشاد الرياضيين الجزائريين الذين يمثلون بلادهم في المنافسات الدولية.

وتطرق المتدخلون الى نقاط "مهمة" في الدبلوماسية الرياضية تخص, الاعلام الرياضي الذي يعد -حسبهم- اهم الادوات التي من شأنها تعزيز السياحة الرياضية من خلال انشاء مقاطع فيديو ترويجية للمناطق السياحية ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذا تسليط الضوء على الرياضات التقليدية في بعض المناطق الجزائرية.

واعتبرت المستشارة بوزارة الشباب والرياضة, الدكتورة اميرة برحايل بودودة, في محاضرة لها ان الرياضة هي احدى الادوات المحورية لتحقيق "أهداف السياسية الخارجية للدول من خلال تفعيل دور ما يسمى القوة الناعمة"، مشيرة الى أن "دول العالم تعمل حاليا على تطوير ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية واصبح ينظر اليها من قبل حكومات الدول على انها اداة للنفوذ السياسي (..) وذلك عن طريق الاستفادة من التظاهرات الرياضية ومن خلال دعم التمثيل الديبلوماسي الرياضي في مختلف الهيئات الدولية, بهدف تعزيز صورة الدولة والاستفادة من القوة الناعمة التي توفرها على مختلف الاصعدة ".

واحصت المتدخلة في هذا الاطار, ادوات تساهم في التمثيل الرياضي الجزائري على مستوى الهيئات الرياضية الدولية, على غرار تنظيم دورات تدريبية متخصصة, تعزيز المعرفة والفهم الرياضي, تطوير مهارات الاتصال والتفاوض وتعلم اللغات الاجنبية.

وخلصت الدكتورة الى القول ان "الجزائر بإمكانها ان يكون لها دور مستقبلي في الدبلوماسية الرياضية, بحكم تجاربها السابقة في تنظيم التظاهرات الكبرى وتوفرها على المنشآت الرياضية تفي بالغرض و ممثلين رياضيين موزعين عبر مختلف الهيئات الرياضية الدولية, بالإضافة الى تمتعها بوضع امني مستقر ومساعد لاستضافة اي حدث رياضي".

وتم خلال اليوم البرلماني تقديم عدة مداخلات حول مواضيع "دور رياضة النخبة في دعم الدبلوماسية الرياضية لنائب المجلس الشعبي الوطني عن الجالية الوطنية بالخارج, ابراهيم دخينات واخرى حول استراتيجيات تدويل القضية الجزائرية ابان الثورة التحريرية المباركة, فريق جبهة التحير الوطني لكرة القدم نموذجا " و " دور الاعلام في الدبلوماسية الرياضية قدمها - عن طريق التحاضر عن بعد- الصحفي مجيد بوطمين.

للإشارة, أن فعاليات اليوم الدراسي "الدبلوماسية الرياضية, الاداء والفعالية", حضرها أيضا عضو فريق جبهة التحير الوطني لكرة القدم محمد معوش وشخصيات رياضية واعضاء من البرلمان بغرفتيه وكذا الامين العام للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية خيرالدين برباري.