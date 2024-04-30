جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي: الجزائر تشارك بثلاثة مصارعين

ويتعلق الأمر بدريس مسعود (أقل من 73 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+ 100 كلغ) لدى الرجال وبلقاضي أمينة (أقل من 63 كلغ) عند السيدات.
وبالإضافة إلى الجزائريين الثلاثة، ستعرف الجائزة الكبرى لدوشانبي مشاركة 426 مصارعا (230 لدى الرجال و 196 لدى السيدات) يمثلون 70 بلدا من القارات الخمسة، من أجل الحصول على نقاط إضافية في سبيل التأهل لأولمبياد-2024 بباريس.
ويحتل دريس مسعود المرتبة ال14 في الترتيب الاولمبي الأخير الذي صدر امس الاثنين في وزن (-73 كلغ) برصيد 3106 نقطة، مع العلم أن أصحاب المراتب ال22 الأولى يرسمون تأهلهم للموعد الأولمبي.
ومن جهتها، تحتل ''مؤقتا'' بلقاضي (-63 كلغ) المرتبة ال24 برصيد 2512 نقطة.
وتعد المصارعة الجزائرية من بين المصارعات المتأهلات للأولمبياد مستفيدة من الحصة القارية.
المصارع الجزائري الثاني محمد المهدي ليلي الذي نال ميدالية فضية في البطولة الإفريقية الأخيرة بمصر، يتواجد حاليا في المرتبة 41 عالميا ب 1136 نقطة، و لم يضمن لحد الآن مشاركته في أولبمياد-2024. و ستكون الجائزة الكبرى لدوشامبي فرصة سانحة له للذهاب بعيدا في المنافسة من اجل حصد اكبر عدد ممكن من النقاط لدعم حظوظه في التأهل لأولمبياد باريس 2024 .
من جهته يتطلع الثنائي دريس مسعود و بلقاضي أمينة إلي تحقيق مشوار طيب من أجل تعزيز مكانتهما في الترتيب الاولمبي.