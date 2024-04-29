السياحة عبر الرياضة: إجراء النسخة الثالثة من ''رالي اكتشاف الجزائر'' في شهر مايو

الجزائر - تجرى النسخة الثالثة من ''رالي اكتشاف الجزائر'' هذا العام بالشرق الجزائري من 6 إلى 11 مايو 2024, حسبما علمت ''واج'' من الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

وأفادت الهيئة الفدرالية في بيانها أنها "تنظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وبالشراكة مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق, رالي اكتشاف الجزائر, وهو رالي ذو طابع سياحي. سيكون له أربع نقاط توقف مع انطلاقة من ولاية بومرداس, حيث ستصل القافلة إلى مدن بجاية, جيجل وسطيف قبل أن تحط الرحال بالجزائر العاصمة''.

وستقوم المندوبية الوطنية للسلامة المرورية خلال هذا الموعد بإنشاء قرية تحت شعار ''السلامة المرورية'' حيث ستجمع كل الفاعلين في السلامة المرورية وهم الدرك الوطني, المديرية العامة للأمن الوطني, المديرية العامة للحماية الوطنية ناهيك عن المجتمع المدني ممثلا بالجمعيات ونوادي الهواة التابعة للاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات النارية.

كما سيتم تنظيم ورشات عمل ذات طابع خاص للتحسيس من أجل ارتداء الخوذات والملابس الخاصة بالدراجات بهدف إيقاظ روح المسؤولية لدى السائقين.

وأضاف بيان الاتحادية أن ''هذا الحدث الذي يشهد اهتماما كبيرا بعد عام لما حققه من نجاح في طبعتيه السابقتين, ستكون طبعته الجديدة مثالية باستقبالهالمشاركين أجانب ممثلين لأكثر من سبع دول وكذلك لدراجين جزائريين منخرطين في أندية محترفة وأخرى هاوية يجتمعون كلهم لقطع مسافة أكثر من 1000 كلم في أرجاء الوطن''.

وبالتوازي مع الرالي, هناك تجمع لأكثر من 1500 دراج جزائري يتوجهون كلهم في قافلة استعراضية من القرية الافريقية بسيدي فرج إلى المعرض المقام بهذه المناسبة والذي سيكون نقطة وصل بين مستخدمي الدراجات النارية والمتعاملين الاقتصادين في هذا المجال.

كما أشار البيان إلى أن " النشاطات في معرض الحدث ستكون أيام 9, 10 و11 مايو في موقف السيارات بالخروبة, بالإضافة إلى عدة سباقات الخاصة بالأطفال الصغار, السائقات وسباق الدراجات النارية لفئة الكبار".