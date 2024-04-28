بطولة إفريقيا لكرة الطائرة/ سيدات: فوز مشعل بجاية مام آسيك ميموزا الإيفواري

وجاءت الأشواط على النحو التالي: (25-13، 25-18، 25-16).
هذا الفوز هو الثاني للمشعل بعد المسجل أمام ناسيونال فاكتوري الاثيوبي (3-2 :22-25، 21-25، 25-17، 25-20، 16-14) مقابل هزيمة واحدة أمام الزمالك المصري (1-3: 13-25، 19-25، 25-23، 12-25).
وحسب نظام المنافسة تتأهل كل الأندية للدور ثمن النهائي للمنافسة.
وكانت الطبعة ال31 من المنافسة التي جرت بمدينة نابل التونسية عام 2023، قد أسفرت عن تتويج الزمالك المصري باللقب على حساب نادي بايب لاين الكيني بنتيجة (3-1)، و اكتفى حينها، ممثل الجزائر، نادي مولودية الجزائر باحتلال المركز الرابع بعد هزيمته أمام نادي قرطاج التونسي في المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر (3-0).