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بطولة إفريقيا لكرة الطائرة(سيدات): جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني

  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 16:43     الفئـة : رياضــة
بطولة إفريقيا لكرة الطائرة(سيدات): جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني

القاهرة - تغلب فريق جمعية ولاية بجاية، ممثل الجزائر في بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة (سيدات) في طبعتها الـ32، على نظيره ليتو تايم الكاميروني بنتيجة (3-2) لحساب الجولة الثالثة المجموعة الرابعة للمنافسة التي انطلقت يوم الجمعة بالقاهرة والتي ستتواصل حتى يوم 4 مايو 2024 بمشاركة 15 ناديا من بينهم ثلاثة أندية جزائرية.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي (24-26، 25-19، 23-25، 25-22 و15-9).

ويعد هذا الفوز، الثاني للجمعية بعد المسجل أمام  نادي سوكوسيم السنغالي (3-1)، مقابل هزيمة واحدة أمام نادي بنك  كومرسيال الكيني (0-3: 16-25، 9-25 و 21-25).

ويشارك ناديان بجاويان آخران في الموعد القاري بالقاهرة و يتعلق الأمر بناصرية بجاية (المجموعة الأولى)  و مشعل بجاية (المجموعة الثانية).

عقب الدور الأول تتأهل كل الأندية المشاركة للدور ثمن النهائي حسب نظام المنافسة.

وكانت الطبعة ال31 من المنافسة التي جرت بمدينة نابل التونسية عام 2023، قد أسفرت عن تتويج الزمالك المصري باللقب على حساب نادي بايب لاين الكيني بنتيجة (3-1)، و اكتفى حينها، ممثل الجزائر، نادي مولودية الجزائر باحتلال المركز الرابع بعد هزيمته أمام نادي قرطاج التونسي في المقابلة الترتيبية من اجل المركز  الثالث، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر (3-0).

آخر تعديل على الأحد, 28 أفريل 2024 17:00
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بطولة إفريقيا لكرة الطائرة(سيدات): جمعية بجاية تتغلب على ليتو تايم الكاميروني
  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 16:43     الفئـة : رياضــة   شارك

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