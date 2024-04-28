كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : مولودية الجزائر تعمق الفارق في الصدارة وشبيبة القبائل تبتعد عن الخطر

الجزائر- عمق فريق مولودية الجزائر الفارق عن ملاحقيه في صدارة ترتيب بطولة الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس", عقب تغلبه الصعب على الجار نادي بارادو (1-0), سهرة اليوم السبت لحساب الجولة 24 والتي انطلقت أمس الجمعة وتتواصل غدا الأحد, والتي عرفت أيضا ابتعاد فريق شبيبة القبائل عن منطقة الخطر بعد الفوز الهام خارج الديار أمام نجم بن عكنون (3-2).

وفي "الداربي "العاصمي, وجد رائد الترتيب, مولودية الجزائر, صعوبات كبيرة من أجل الوصول الى شباك "العنيد" نادي بارادو, حيث انتظر الجميع الربع ساعة الاخير, ليروا هدف الفوز عن طريق المهاجم زكريا نعيجي في الدقيقة (79), والذي حرر به أنصار والطاقم الفني ولاعبي فريقه.

ويسمح هذا الفوز لـ"العميد" بتعميق الفارق عن أقرب ملاحقيه بـ13 خطوة رافعا رصيده الى 56 نقطة, فيما يحتل "الباك" الصف الخامس بـ36 نقطة.

وبات النادي العاصمي يشق طريقه رويدا رويدا نحو التتويج باللقب الثامن له في تاريخه, في الوقت الذي تأهل فيه الى نهائي كأس الجزائر, حيث سيواجه خلاله الجار شباب بلوزداد, ما يعني أن الفريق الأحمر والأخضر بات أمام إمكانية افتكاك ثنائية الكأس والبطولة.

من جهته, حقق فريق شبيبة القبائل فوزا ثمينا خارج الديار عندما أطاح بالمضيف نجم بن عكنون (3-2) في مباراة مثيرة, وهي النتيجة التي تسمح لـ"الكناري" بالارتقاء الى الصف السابع بمجموع 33 نقطة, ناقص مباراة, على عكس النادي العاصمي الذي تعيده هذه الخسارة الى نقطة الصفر, والتي تبقيه في دائرة الشك, كونه يحتل الصف الـ14 برصيد 23 نقطة منقوصا هو الآخر من مقابلة.

كما تمكن فريق نجم مقرة من "اقتناص" نقطة ثمينة من تنقله الى أحد الفرق التي لم تجد ضالتها بعد, وهو أولمبي الشلف, ففي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع ان اللقاء يسير في صالح "الشلفاوة" عندما كانوا متقدمين بـ(2-1), تمكن اللاعب بوغانم من إدراك التعادل في الأنفاس الأخيرة وتحديدا في الدقيقة (90+4) لتنتهي المواجهة دون غالب ولا مغلوب (2-2).

هذا التعادل يخدم بدرجة أكثر النادي "المقري" كونه يعمق الفارق على نجم بن عكنون الى أربع نقاط, حيث رفع حصيلته الى 27 نقطة في المركز 13, وراء جمعية الشلف صاحبة الـ28 نقطة والتي تلتحق باتحاد خنشلة في المرتبة 11.

وكانت هذه الجولة قد افتتحت أمس الجمعة, وسجلت تعادلا منطقيا في "داربي" الشرق الجزائري بين وفاق سطيف و اتحاد بسكرة (2-2), في الوقت الذي سجلت فيه مولودية البيض انتصارا ثمينا على الضيف اتحاد خنشلة (1-0), بينما أمطرت شبيبة الساورة شباك اتحاد سوف بسداسية كاملة.

وبتعادله أمام اتحاد بسكرة (2-2) يكون الوفاق قد فوت فرصة الاقتراب أكثر من المركز الثالث باحتفاظه مؤقتا بالركن الرابع من الترتيب بـ(38 ن) بينما يبقى "البساكرة" في الصف الثامن (32 ن).

و تنفس فريق مولودية البيض الصعداء بحصده لكامل الزاد أمام اتحاد خنشلة (1-0), حيث يقفز بذلك الى المرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة, تاركا منافسه "الخنشلي" في الصف الحادي عشر (28 ن), الذي سجل بالمناسبة هزيمته الرابعة تواليا.

و مثلما كان متوقعا, لم تجد شبيبة الساورة صعوبة تذكر لتحسين وضعيتها في الترتيب العام بعد سحقها لمتذيل الترتيب اتحاد سوف, بسداسية نظيفة والتي تسمح لنادي الجنوب الغربي بالتقدم في الجدول العام الى الصف السابع (33 ن), بينما يتجه ممثل الجنوب الشرقي بخطى ثابتة نحو قسم الهواة وهو الذي لا يحوز سوى على 7 نقاط فقط.

و تقام يوم غد الأحد مباراة أخرى عن هذه الجولة, حيث ستكون مولودية وهران (م.15 - 19 ن), أمام منعرج حاسم لضمان البقاء, لدى استقبالها لشباب بلوزداد (م.3 - 42 ن), في مباراة بأهداف متباينة.

فإذا كان "الحمراوة " يلعبون "مباراة نهائية" في رحلة البقاء ضمن أندية الرابطة الاولى, فإن الشباب, الذي تأهل الى نهائي كأس الجزائر, سيسعى إلى تفادي نتيجة سلبية قد ترهن حظوظه في انهاء الموسم في مركز ضمن الثلاثة الاوائل في الترتيب العام.

من جهة أخرى, تم تأجيل مباراة شباب قسنطينة- اتحاد الجزائر إلى تاريخ لاحق, بسبب مشاركة النادي العاصمي في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.