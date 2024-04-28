كرة اليد (البطولة الإفريقية للأندية وهران-2024): تتويج الترجي التونسي على حساب الزمالك المصري (30-25)

وهران – تمكن الترجي التونسي من التتويج بكأس البطولة الإفريقية لكرة اليد للرجال للأندية الفائزة بالكؤوس بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 30-25 (الشوط الأول: 16-11) في نهائي المسابقة التي أقيمت مساء اليوم السبت بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الرياضي ''ميلود هدفي'' بوهران.

وبعد بداية متكافئة للمباراة ساد خلالها التعادل بين الفريقين لمدة تزيد قليلا عن عشر دقائق، تمكن التونسيون من اقتناص أول فارق مطمئن نسبيا في الدقيقة ال 15 بتقدمهم بنتيجة 8 مقابل 5.

وحاول أبناء الزمالك العودة سريعا في اللقاء، لكنهم لم ينجحوا في ذلك أمام منافس مدعوم بأنصاره الذين تنقلوا إلى عاصمة غرب الجزائر لمساندته، وهو الحافز الذي جعله أكثر إصرارا من أي وقت مضى على وضع حد لسيطرة منافسه الفائز بالنسختين السابقتين لهذه البطولة.

وترجمت هذه العزيمة النتيجة النهائية التي آل إليها الشوط الأول لصالح أشبال المدرب باسم السبكي بفارق خمسة أهداف (16-11).

وعاد فريق العاصمة المصرية، الذي تغلب على الترجي في الدور التمهيدي (37-32)، بنية تذليل الفارق في الشوط الثاني لكن دون جدوى، رغم أنه نجح في تقليصه إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة ال15 (22-19).

لكن ذلك لم يكن كافيا له ليطيح بمنافسه الذي احتفظ بتقدمه ثم عمقه قبل صافرة النهاية، لتسمح للترجي بالفوز بكأس هذه المسابقة بعد عشر سنوات من آخر مرة فاز بها (30-25)، و ليصل بالمناسبة إلى تتويجه الرابع بها.

للتذكير، شاركت كرة اليد الجزائرية في هذه البطولة بخمسة فرق للرجال وفريقين آخرين للسيدات، حيث كانت أفضل نتيجة لصالح فريق شبيبة سكيكدة (رجال) الذي احتل المركز الرابع.