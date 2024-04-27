جيدو /البطولة الافريقية فردي- اكابر : الجزائر تضيف ثلاث ميداليات الي رصيدها

القاهرة - أضاف المصارعون الجزائريون ثلاث ميداليات (1 فضية و2 برونزيتين) الي رصيدهم العام في البطولة الإفريقية- 2024 (أكابر- فردي), عقب منازلات اليوم الثالث التي جرت اليوم السبت بالقاهرة ( مصر).

وتوج بالميدالية الفضية, المصارع محمد الهادي ليلي (+ 100 كلغ), بين حقق الميداليتان البرونزيتان كل من لقمان دارول (- 90 كلغ) ومصطفى ياسر بوعمار (-100 كلغ) على التوالي.

وعقب منازلات اليوم الثالث, أضحى رصيد الجزائر ثماني ميداليات (3 ذهبيات, 2 فضيتان و3 برونزيات).

وتوج بالذهب كل من دريس مسعود (-73كلغ) وأمينة بلقاضي (-63 كلغ) و قيس مدثر (- 66 كلغ), بينما حقق الفضة هوارية قدور (- 48 كلغ), في الوقت الذي اكتفت فيه فايزة عيساحين (- 52 كلغ) بالبرونز.

في الترتيب العام, تختم الجزائر المنافسات الفردية في المرتبة الثانية خلف مصر التي حققت نفس عدد الميداليات (3 ذهبيات, 2 فضيتان و3 برونزيات) ولكن بفارق أفضل في عدد المراكز الخامسة حيث تحصلت على ثلاثة مقابل واحدة للجزائر.

وجاء المنتخب المغربي في المرتبة الثالثة بتسع ميداليات (2 ذهبيتان, 2 فضيتان و5 برونزيات).

وبرمجت منازلات حسب الفرق (مختلط) يوم غد الأحد, حسبما كشف عنه المنظمون.

وعرفت هذه البطولة القارية, مشاركة 190 مصارعا يمثلون 34 بلدا افريقيا, منهم 16 جزائريا.

ومثل الألوان الوطنية تسعة مصارعين رجال وسبع سيدات, الذين أجروا تربصا تحضيريا مغلقا بالمركب الاولمبي بوهران تحسبا لهذا الحدث القاري.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم لعليوي (- 60 كلغ), قيس مدثر (- 66 كلغ), دريس مسعود (- 73 كلغ), نور الاسلام لعرابي (- 73 كلغ), أحمد رباحي (- 81 كلغ), لقمان دارول (- 90 كلغ), عبد الله فالة (- 90 كلغ), مصطفى ياسر بوعمار (- 100 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+ 100 كلغ) لدى الرجال.

ولدى السيدات, شاركت الجزائر بكل من حورية قدور ( - 48 كلغ), فايزة عيساحين ( - 52 كلغ), يمينة حلاطة ( - 57 كلغ), امينة بلقاضي (- 63 كلغ), دنيازاد بوغلبوز (- 70 كلغ), سعاد بلكحل (- 78 كلغ) صونيا أصلاح (+ 78 كلغ).

ويأمل المصارعون الجزائريون من خلال هذه المشاركة في المنافسة القارية الهامة, في حصد أكبر عدد من النقاط بهدف التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس (فرنسا).

وتحظى البطولة الافريقية بأهمية كبيرة, كونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024, بحيث يحصل المتوج في كل وزن على 700 نقطة.