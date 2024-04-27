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الدورة الدولية للتنس بتلمسان : تتويج الجزائرية "ماريا باداش" و الاسباني "قونزالس قالينو فالنتين" بلقب البطولة

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 15:49     الفئـة : رياضــة
الدورة الدولية للتنس بتلمسان : تتويج الجزائرية &quot;ماريا باداش&quot; و الاسباني &quot;قونزالس قالينو فالنتين&quot; بلقب البطولة

تلمسان - توجت كل من اللاعبة الجزائرية ماريا باداش و اللاعب الإسباني غونزالس قالينو فالنتين بلقب الطبعة ال 15 للدورة الدولية للتنس أواسط التي اختتمت اليوم السبت بميادين التنس "الشهيد عبد القادر صابر" ببلدية منصورة (تلمسان).

و جاء تتويج الجزائرية ماريا باداش, المصنفة 1  بعد تغلبها في المباراة النهائية للفردي اناث على اللاعبة أندرينا ميسيا فووافي من مدغشقر بمجموعتين لصفر (6-2) و (6-1).

من جهته  فاز اللاعب الإسباني غونزالس غالينو فالنتين بلقب الذكور بعد تفوقه في النهائي على اللاعب المصري محمد شريف بمجموعتين دون رد (6-1) و (6-2).

وعبرت ماريا باداش في تصريح لوأج عن فرحتها بعد تألقها و تتويجها بلقب الدورة قائلة "كنت مصممة على حصد لقب هذه الدورة و قمت بتدريبات جيدة رفقة مدربي و قد نجحت في كل المباريات التي أديتها بمستوى عالي".

و اضافت "كنت قلقة و خائفة لأنني لم أحقق نتائج جيدة في البطولة الافريقية التي جرت الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة و لكن بفضل الدعم الذي تلقيته من والدي بذلت قصارى جهدي للفوز بجميع المباريات خلال هذه الدورة".

و تميزت مراسم اختتام هذه الدورة الدولية التي حضرها المدير العام للرياضة بوزارة الشباب و الرياضة حساني مصطفى بتسليم الجوائز للفائزين بالمراتب الأولى و هدايا تذكارية.

و ذكر مدير هذه التظاهرة الرياضية بسعد عبد القادر لوأج أن "الدورة جرت في ظروف تنظيمية محكمة و أظهر خلالها اللاعبون مستوى جيد" مشيرا إلى أن ماريا باداش هي اللاعبة الجزائرية الوحيدة التي أبدت مستوى عالي و الباقي لم يحضروا بشكل جيد لهذه الدورة التي طغى عليها المستوى العالي مقارنة بالدورات السابقة.

و عرفت الطبعة ال 15 للدورة الدولية للتنس أواسط ذكور و إناث المنظمة من 21 إلى 27 أبريل الجاري مشاركة 62 لاعب من 21 دولة و هي الجزائر و تونس و مصر و بولونيا و فرنسا و اسبانيا و إيطاليا و الولايات المتحدة الأمريكية و تركيا و الصين و بلجيكا و بوتسوانا و بلغاريا و جمهورية التشيك و غانا و المغرب و الموزمبيق و نيجيريا و النمسا و قبرص و مدغشقر.

آخر تعديل على السبت, 27 أفريل 2024 19:24
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الدورة الدولية للتنس بتلمسان : تتويج الجزائرية "ماريا باداش" و الاسباني "قونزالس قالينو فالنتين" بلقب البطولة
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 15:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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