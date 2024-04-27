ألعاب القوى/ الدوري الماسي-2024 : الجزائري سليمان مولة يتوج بسباق 800 م في شوزو

شانغهاي - فاز العداء الجزائري المختص في المسافات نصف الطويلة, سليمان مولة, بسباق 800 متر ضمن فعاليات الجولة الثانية من ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى سوتشو (الصين), التي جرت اليوم السبت .

ففي خرجته الأولى لهذا الموسم, دخل العداء الجزائري (25 سنة) في المرتبة الأولى بتوقيت قدره 1د 44 ثا 55 ج.م, متقدما الكيني كينيامال ويكليف (1د 44 ثا 88 ج.م) و الأمريكي مورفي كلايتون (1د 45 ثا 18 ج.م).

للتذكير, كان أحسن رياضي جزائري لعام-2023, في عملية سبر الآراء لوكالة الأنباء الجزائرية قد ضمن مشاركته في أولمبياد باريس-2024.

و ستجرى الجولة الثالثة للدوري الماسي لألعاب القوى-2024 يوم 10 مايو بالدوحة (قطر).

و يعتبر الدوري الماسي منافسة دولية لألعاب القوى التي ينظمها سنويا الاتحاد الدولي لألعاب القوى, و التي حلت محل الدوري الذهبي التي جرت من سنة 1998 إلى غاية 2009.

و يحتضن الدوري الماسي 16 مسابقة لألعاب القوى, موزعة على أربعة عشر تجمعا في كل نسخة. و تمنح نقاط حسب الإنجازات على النحو التالي: 8 نقاط للأول, 7 نقاط للثاني, 6 نقاط للثالث, 5 نقاط للرابع, 4 نقاط للخامس, 3 نقاط للسادس, نقطتان للسابع و نقطة واحدة للثامن.

ففي نسخة 2016, كان العداؤون الست الأوائل فقط من يستفيدون من النقاط.

والعداء الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط (النقاط تضاعف في المسابقات النهائية) يتوج بكأس الدوري الماسي.

و منذ 2017, الترتيب المسجل عقب التجمعات الـ 12 الأولى يحدد المتأهلين للنهائيين المقررين بزيوريخ و بروكسل. و الأول في كل نهائي يحصل على كأس الدوري الماسي.