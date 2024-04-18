كاس الجزائر أكابر (الدور نصف النهائي): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة بدون حضور الجمهور

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، المقررة في 23 أبريل على الساعة 45ر 20 بملعب ميلود هدفي بوهران، ستجرى دون حضور الجمهور.

وجاء في بيان للهيئة الفدرالية نشرته على موقعها الرسمي: "عقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، السيد وليد صادي، اجتماعا يوم الأربعاء 18 أبريل في مقر الاتحاد مع رؤساء الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر، لحثهم على بذل المزيد من الجهود لتعزيز قيم الروح الرياضية واللعب النظيف والاحترام، بهدف ضمان أن تظل هذه المنافسة احتفالًا كرويا وطنيا يعكس صورة إيجابية للرياضة."

وكانت علمية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر نسخة 2024، التي جرت مساء أمس الأربعاء بمقر التلفزيون العمومي الجزائري (الجزائر العاصمة)، قد أسفرت عن مواجهتين واعدتين ستجمعان مولودية الجزائر بشباب قسنطينة، وشباب بلوزداد أمام اتحاد الجزائر.

وأضاف نفس المصدر "كما شجع رئيس الاتحادية الرؤساء على اتخاذ إجراءات ملموسة لتهدئة الجماهير ومواجهة ظاهرة العنف التي تتعارض تماما مع قيم الرياضة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة شروط تنظيم المباريات بروح المسؤولية والحكمة لضمان السير الحسن لها والحفاظ على النظام العام وسلامة الجماهير. وقد تم الاتفاق بالإجماع على إقامة المباريات في ملاعب محايدة وفقا للوائح المنافسة، مع اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة."

برنامج الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم 2024

- مولودية الجزائر - شباب قسنطينة، في ملعب ميلود هدفي بوهران، يوم 2024/04/23، الساعة 20:45. ملاحظة: المباراة تلعب بدون جمهور.

- شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر، في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، يوم 2024/04/24، الساعة 20:45. ملاحظة: توزيع التذاكر 50% لكل فريق.