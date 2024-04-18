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البطولة الإفريقية للكرة الطائرة: وداد تلمسان يفوز على ابيدجان انجس الايفواري (3-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 15:18     الفئـة : رياضــة
البطولة الإفريقية للكرة الطائرة: وداد تلمسان يفوز على ابيدجان انجس الايفواري (3-0)

القاهرة - تغلب ممثل الكرة الطائرة الجزائرية وداد تلمسان في مباراته الأخيرة للدور الأول ضد ابيدجان انجس الايفواري بنتيجة (3-0)، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا بالقاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-19، 25-14 و 25-21).

هذا الفوز هو الثاني للوداد بعد ذلك المسجل أمام نادي ولايطا ديشا الإثيوبي (3-0: 25-15، 25-17 و 25-18)، مقابل هزيمتين أمام مولودية بوسالم التونسي،(حامل اللقب) والنصر الليبي بنفس النتيجة (0-3).

بعد هذه النتيجة ينهي وداد تلمسان الدور الأول برصيد 6 نقاط، وراء مولودية بوسالم التونسي (11 ن) و النصر الليبي (10 ن) متأهلا بذلك للدور ثمن النهائي للمنافسة.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب نادي مولودية بوسالم التونسي على ولايطا ديشا الاثيوبي بنتيجة  3-صفر تفاصيلها(25-18 و30-28 و25-20 )، بينما كان النصر الليبي معفيا في جولة اليوم.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني.

آخر تعديل على الخميس, 18 أفريل 2024 15:22
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البطولة الإفريقية للكرة الطائرة: وداد تلمسان يفوز على ابيدجان انجس الايفواري (3-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 15:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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