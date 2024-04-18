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جمباز/كأس العالم 2024: الجزائرية كيليا نمور تتأهل إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 11:48     الفئـة : رياضــة
جمباز/كأس العالم 2024: الجزائرية كيليا نمور تتأهل إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين

الدوحة- تأهلت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور مساء أمس الأربعاء إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين، للمرحلة الرابعة من منافسات كأس العالم الجارية فعاليتها بالدوحة (قطر) في الفترة الممتدة من (17-22 أبريل) الجاري، حسب ما علم يوم الخميس لدى اللجنة المنظمة.

و بعد ان حسمت تأهلها لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس منذ السنة الفارطة, استهلت اللاعبة الجزائرية الشابة (17عاما) موعد الدوحة بأداء مدهش و تأهل رائع إلى نهائي العمودين غير المتوازيين بعد قيامها بحركات متناسقة بتسلسل اقل ما يقال عنه انه كان مثالي مكنها من احتلال الصدارة و بفارق معتبر عن منافساتها بعلامة 15.400 نقطة.

و حسب لجنة التنظيم, فان هذه المرحلة الرابعة من المونديال تشهد مشاركة استثنائية لأكثر من 250 رياضي و رياضية يمثلون 69 دولة, من بينهم عشرة أبطال عالميين من فئة الذكور.

و معلوم أن الجمبازية الجزائرية, كيليا نمور, كانت قد توجت بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين (15.433 نقطة), خلال مرحلة كأس العالم 2024  التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا وقبلها في باكو باذرابيدجان.

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و فضلا عن مشاركتها في محطات كاس العالم 2024, تحضر نمور للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو والمرحلة الاخيرة لكاس العالم بالدوحة (قطر) وأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

و عقب المراحل الأربع لكأس العالم, يتأهل إلى الألعاب الأولمبية-2024 صاحبا المركزين الأولين عن كل اختصاص من الاختصاصات الاربعة (واحد عن كل بلد وواحد عن كل اختصاص), حيث يحصل المتأهلون على تذكرة فردية للموعد الأولمبي.

جدير بالذكر, ان الاتحادية الدولية  للجمباز تشترط على الجمبازيين المشاركة على الأقل في ثلاث مراحل من بين الأربعة لكأس العالم 2024, من أجل التصديق على تأهلهم الى اولمبياد باريس 2024.

آخر تعديل على الخميس, 18 أفريل 2024 12:25
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جمباز/كأس العالم 2024: الجزائرية كيليا نمور تتأهل إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 11:48     الفئـة : رياضــة   شارك

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