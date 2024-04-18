كأس الجزائر/الدور نصف النهائي: م.الجزائر-ش.قسنطينة، ش.بلوزداد- إ. الجزائر

الجزائر- أسفرت علمية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر نسخة 2024، التي جرت مساء يوم الأربعاء بمقر التلفزيون العمومي الجزائري (الجزائر العاصمة)، عن مواجهتين واعدتين واللتين ستجمعان مولودية الجزائر بشباب قسنطينة، وشباب بلوزداد أمام إتحاد الجزائر.

و تجرى المواجهة الأولى بين المولودية والشباب يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران, أما المقابلة الثانية بين "السياربي" والاتحاد, فستلعب يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة, حسبما أفادت به اللجنة المنظمة لمنافسة الكأس.

يذكر ان الاندية العاصمية الثلاثة اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر و شباب بلوزداد سبق وان توجت بكاس الجزائر ثماني مرات و هو رقم قياسي وطني بينما لم يحرز شباب قسنطينة اي كاس في تاريخه.

للإشارة فإن النسخة الماضية من كأس الجزائر لكرة القدم توج بها اولمبي الشلف على حساب شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) بعد الوقت الاضافي في النهائي الذى جرى في يونيو 2023 بملعب ميلود هدفي بوهران.

و كان اتحاد الجزائر آخر الملتحقين بركب المتأهلين الى المربع الذهبي, بعد فوزه على اتحاد بسكرة سهرة الثلاثاء (3-1) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة, لحساب المقابلة الأخيرة من الدور ربع النهائي.

و كانت مولودية الجزائر قد اقتطعت تأشيرتها على حساب وداد تلمسان بنتيجة (2-0), فيما تأهل شباب قسنطينة أمام نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (0-0).

من جهته, بلغ شباب بلوزداد هذا الدور عقب اقصائه لترجي مستغانم (القسم الثاني هواة) بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

للإشارة, فإن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر قد عرفت استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

برنامج الدور نصف النهائي:

الثلاثاء 23 أبريل 2024:

ملعب ميلود هدفي بوهران: مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

الأربعاء 24 أبريل 2024:

ملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة): شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر.