دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم (اقل من 17 سنة): رئيس الفاف وليد صادي يعطى اشارة انطلاق البطولة

الجزائر - أعطى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي إشارة انطلاق بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (لوناف) لمواليد 2007-2008، في الحفل الذي أقيم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم .

وقد منح جمال علام، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم و الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد صادي شرف رئاسة هذا الافتتاح, حسبما جاء في بيان للهيئة الفدرالية على موقعها الرسمي.

و بصفته أيضا نائبا لرئيس "لوناف"، رحب وليد صادي بجميع المشاركين، متمنيا النجاح لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة .

وجرت مراسم الحفل بحضور المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا محمود الهمامي بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق المشاركة في البطولة.

ومباشرة بعد ذلك، تم عقد الاجتماع التقني لتحديد الألوان التي سترتديها المنتخبات خلال مباريات الجولة الأولى المقررة هذا الخميس 18 أبريل 2024، بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

يذكر ان الدورة ستعرف مشاركة منتخبات الجزائر و تونس و مصر و المغرب و ليبيا. و يقترح برنامج الجولة الاولى مواجهتين واعدتين : تونس - مصر (سا 00ر15) والمغرب - الجزائر ( سا 00ر18) بينما سيكون المنتخب الليبي معفى من الجولة الاولى.

وتعود آخر منافسة شارك فيها المنتخب الوطني لأقل من 17سنة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم - 2023 والتي أقصي فيها في الدور ربع النهائي, مضيعا بذلك فرصة التأهل للمونديال الذي جرت وقائعه من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بإندونيسيا.

يذكر أن المدرب لعزيز لحوسين عين على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة, خلفا لأرزقي رمان, في شهر فبراير الماضي.

للإشارة فان الفريق الذي يحتل المركز الأول في نهاية الدورة يتوج باللقب.