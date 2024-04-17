الكرة الطائرة/البطولة الافريقية للأندية: جمعية البليدة تفوز على نادي السجون الكيني (3-1) وتتأهل للدور ثمن النهائي

القاهرة - ضمن نادي جمعية البليدة تأهله للدور ثمن النهائي للبطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة-2024 (رجال)، بعد فوزه على نادي السجون الكيني بنتيجة (3-1: 23-25، 25-23، 25-23 و 25-20) لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة اليوم الاربعاء بالقاهرة (مصر).

هذا الفوز هو الثالث لممثل مدينة الورود بعد المسجل أمام كل من نادي جيزاقارا الرواندي 3-1 ( 18- 25، 25- 16، 26- 24 و25- 15) و الأمل من الكونغو الديمقراطية (3-0: 25- 20، 25-20، 25-13) مقابل هزيمة واحدة أمام ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة (1-3 :20-25، 21-25، 25-23 و 9-25).

وفي وقت سابق من اليوم، و لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فاز روكنزو (بوروندي) على نادي جيزاقارا الرواندي (3-0) فيما تجرى المباراة الثالثة و الأخيرة بين الأمل من الكونغو الديمقراطية و ميناء دوالا الكاميروني عشية اليوم (00ر17).

وتواجه جمعية البليدة غدا الخميس نادي روكنزو البوروندي (00ر17سا).

وحسب صيغة المنافسة، فان الفرق الاربعة الاولى تتأهل عن المجموعات الأربعة، إلى الدور ثمن النهائي.

وتعرف هذه الدورة القارية مشاركة كل من الأهلي المصري (النادي المنظم) والزمالك (مصر)، روكنزو (بوروندي)، انجس (كوت ديفوار)، ميناء دوالا (الكاميرون)، الحرس الجمهوري و نادي الأمل و قرين تيم (الكونغو الديمقراطية)، نادي باهردارو ، وولايتا و موقر سيمانت فاكتوري (إثيوبيا)، بور أوتوريتي وإيكيتي و نادي السجون (كينيا)، السويحلي و النصر (ليبيا)، نادي الشرطة و نادي جيزاقارا و الجيس (رواندا)، جامعة وولفس (زمبابوي)، النادي الصفاقسي و مولودية بوسالم (حامل اللقب) (تونس).