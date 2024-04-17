الرابطة الاولى لكرة القدم : الرائد, مولودية الجزائر في تنقل إلى مقرة من أجل تعميق الفارق على ملاحقيه

الجزائر - سيسعى متصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس", فريق مولودية الجزائر, في المقابلة التي سينزل فيها ضيفا على نجم مقرة, الى تعزيز تقدمه والاقتراب بخطوة أخرى نحو اللقب, وذلك بمناسبة الجولة ال23 الموزعة مقابلاتها على يومي الجمعة والسبت.

"العميد" صاحب الريادة برصيد 52 نقطة والذي يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم نحو تحقيق اللقب, سيكون على موعد أمام مقرة, في مباراة بمعطيات مختلفة تماما باعتبار أن نجم مقرة (المركز ال12 بـ25 نقطة), لا يزال ضمن كوكبة الفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وعلى الرغم من هذه المعطيات التي تصب منطقيا في مصلحة المولودية, المنتشية كذلك باقتطاعها لتأشيرة التأهل الى نصف نهائي كاس الجزائر على حساب وداد تلمسان (2-0), فإن الحذر يبقى مطلوبا أمام تشكيلة النجم المحلي الساعي هو الآخر الى تأكيد الفوز الثمين الذي عاد به من خارج القواعد من البيض ب(2-0).

من جهته, سيكون الوصيف, شباب قسنطينة (المركز الثاني ب40 نقطة), صاحب ستة (6) انتصارات متوالية في مختلف المنافسات, على موعد مع سفرية يحط فيها الرحال بخشلة, لتحدي الاتحاد المحلي (المركز العاشر ب28 نقطة), المهزوز معنويا بعد فشله في تحقيق أي فوز في المقابلات الأربع الأخيرة التي لعبها. هذا الأمر يجعله مطالبا بتحقيق الاستفاقة ومن ثم استعادة الثقة المفقودة.

والأكيد أن فترة الفراغ الكبيرة التي يمر بها فريق اتحاد خنشلة حاليا ما هي إلا نتاج منطقي لحالة اللا استقرار الذي سجلته عارضته الفنية واستهلاكه لحد الآن لمدربين اثنين (التونسيان العقبي و زلفاني).

وفي حوار كروي واعد ومشوق, سيستقبل فريق شباب بلوزداد (المركز الثالث ب39 نقطة), والمتعثر بميدانه سهرة الثلاثاء أمام نادي بارادو ب(1-1)-, فريق اتحاد بسكرة (المركز السابع ب31 نقطة) والمتأثر هو الآخر بإقصائه سهرة الثلاثاء في الدور ربع النهائي من السيدة الكأس على يد اتحاد الجزائر (1-3).

وما لا يختلف حول اثنين أن شباب بلوزداد سيوظف كل اوراقه الرابحة من أجل الانتصار وانعاش حظوظه في الصراع من أجل اللقب, وسيكون الخطأ ممنوعا عليه أمام اتحاد بسكرة المصنف في خانة الفرق التي تحسن التحاور خارج قواعدها بدليل تحقيقه ل10 نقاط من بين ال33 ممكنة في المقابلات السابقة من البطولة التي خاضها خارج دياره. وتجدر الاشارة هنا أن شباب بلوزداد لا يزال منقوصا من مقابلة.

وعلى مستوى وسط الترتيب, سيتنقل فريق مولودية البيض (المركز العاشر ب28 نقطة), الى العاصمة بنية تحدي نادي بارادو (المركز السادس ب33 نقطة) في مهمة تبدو صعبة نسبيا باعتبار ان ابناء الاكاديمية سيحرصون كل الحرص على الظفر بنقاط المقابلة من اجل الاقتراب اكثر من ثلاثي المقدمة.

كما ستكون الفرصة سانحة في الجولة الـ23, امام فريق وفاق سطيف (المركز الخامس ب34 نقطة),- الذي عجز على تحقيق الفوز في المقابلات الثلاثة الاخيرة-, لتعزيز رصيده بنقاط ثمينة عند استقباله لضيفه شبيبة الساورة (المركز الثامن ب30 نقطة), في مهمة لا تبدو لقمة صائغة باعتبار ان الفريق الضيف معروف بقدرته على خلق مشاكل كبيرة لمستضيفيه.

وتكمن أهمية نقاط هذه المقابلة, بالنسبة للوفاق السطايفي تحت قيادة المدرب التونسي عمار السويح, في أنها ستساعدهم في مسعاهم لإنهاء الموسم ضمن ثلاثي المقدمة المعني بالمشاركة في المنافسات الافريقية الموسم المقبل. وفي حالة العكس, ستكون العواقب وخيمة على فريق عاصمة الهضاب العليا.

وما يقره المتتبعون لشؤون الكرة الوطنية, ان الفريق البشاري, لن يقبل على نفسه خوض اللقاء في ثوب الضحية و سيسعى بدون شك جاهدا الى تأكيد صلابته خارج القواعد مثل ما كان الشأن في الجولة الماضية التي عاد فيها غانما بنقاط المقابلة التي جمعته بجمعية الشلف ب(2-1).

أما على مستوى مؤخرة الترتيب, فسيستقبل فريق اتحاد سوف (المركز ال16 ب7 نقاط) الذي وضع منطقيا قدمه في بطولة الرابطة الثانية هواة, فريق جمعية الشلف (المركز ال13 ب24 نقطة) الراغب في العودة بالفوز.

للتذكير, ان افتتاح مقابلات هذه الجولة ال23, كانت قد عرفت عودة فريق شبيبة القبائل إلى سكة الانتصارات عندما فاز على مولودية وهران ب3-1, فيما تم تأجيل مواجهة فريق اتحاد الجزائر / نجم بن عكنون الى موعد لاحقا بسبب مشاركة فريق أبناء "سوسطارة" في نصف نهائي (ذهاب) من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, حيث سيلاقون يوم الأحد المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي فريق نهضة بركان .