كأس الجزائر2023-2024: إتحاد الجزائر يفوز على إتحاد بسكرة (3-1) ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

و تداول على تسجيل أهداف النادي العاصمي كل من باشا (د22)، بلعيد (د73) و بلقاسمي (د78)، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق مدينة "الزيبان" اللاعب شريف صيام (د23).
و بهذا يختتم "الاتحاد" عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي، ليلتحق بكل من جاره فريق مولودية الجزائر الذي ضمن تأهله على حساب وداد تلمسان (2-0)، و شباب قسنطينة الذي تأهل أمام نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (0-0)، وكذا شباب بلوزداد، الذي تأهل على حساب ترجي مستغانم (الثاني هواة) بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والإضافي بالتعادل (3-3).
و كان النادي "البلوزدادي" قد نشط نهائي النسخة الماضية حيث انهزم بملعب -ميلود هدفي- بوهران، أمام جمعية الشلف (2-1).
للإشارة، فإن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر خضعت لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وفقا لقرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).
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و كانت لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للفاف، قد أعلنت أن مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي ستقام يوم غد الأربعاء 17 أبريل، بداية من الساعة التاسعة مساءا (00ر21سا) بمقر التلفزيون العمومي الجزائري (الجزائر العاصمة)، باعتباره الناقل الرسمي لمباريات المنافسة الأكثر شعبية.
النتائج الكاملة للدور ربع النهائي:
الثلاثاء 16 أبريل:
اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-3
الأحد 14 أبريل:
مولودية الجزائر- وداد تلمسان 2-0
السبت 13 أبريل:
شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 0-0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 5-4)
الجمعة 12 أبريل:
شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2).