Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر2023-2024: إتحاد الجزائر يفوز على إتحاد بسكرة (3-1) ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 12:11     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر2023-2024: إتحاد الجزائر يفوز على إتحاد بسكرة (3-1) ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

الجزائر- إقتطع فريق إتحاد الجزائر تأشيرة تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، إثر فوزه على إتحاد بسكرة بنتيجة (3-1 /الشوط الأول: 1-1)، سهرة يوم الثلاثاء، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، لحساب ربع نهائي المنافسة، لتكتمل بذلك أطراف المربع الذهبي.

و تداول على تسجيل أهداف النادي العاصمي كل من باشا (د22)، بلعيد (د73) و بلقاسمي (د78)، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق مدينة "الزيبان" اللاعب شريف صيام (د23).

و بهذا يختتم "الاتحاد" عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي، ليلتحق بكل من جاره فريق مولودية الجزائر الذي ضمن تأهله على حساب وداد تلمسان (2-0)، و شباب قسنطينة الذي تأهل أمام نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (0-0)، وكذا شباب بلوزداد، الذي تأهل على حساب ترجي مستغانم (الثاني هواة) بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

و كان النادي "البلوزدادي" قد نشط نهائي النسخة الماضية حيث انهزم بملعب -ميلود هدفي- بوهران، أمام جمعية الشلف (2-1).

للإشارة، فإن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر خضعت لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وفقا لقرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

إقرأ أيضا:    الرابطة الأولى موبيليس: إتحاد الجزائر يفوز على وفاق سطيف 2ـ0

و كانت لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للفاف، قد أعلنت أن مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي ستقام يوم غد الأربعاء 17 أبريل، بداية من الساعة التاسعة مساءا (00ر21سا) بمقر التلفزيون العمومي الجزائري (الجزائر العاصمة)، باعتباره الناقل الرسمي لمباريات المنافسة الأكثر شعبية.

 

النتائج الكاملة للدور ربع النهائي:

 

الثلاثاء 16 أبريل:

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-3

 

الأحد 14 أبريل:

مولودية الجزائر- وداد تلمسان 2-0

 

السبت 13 أبريل:

شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 0-0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 5-4)

 

الجمعة 12 أبريل:

شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2).

آخر تعديل على الأربعاء, 17 أفريل 2024 12:23
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر2023-2024: إتحاد الجزائر يفوز على إتحاد بسكرة (3-1) ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 12:11     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.17

الجيش الصحراوي يستهدف قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع حوزة

24.04.17

كأس الجزائر2023-2024: إتحاد الجزائر يفوز على إتحاد بسكرة (3-1) ويكمل عقد المتأهلين لنصف…

24.04.17

العدوان الصهيوني : جيش الاحتلال ينسحب من بلدة بيت حانون شمال القطاع مخلفا دمارا هائلا…

24.04.17

إتفاقية تعاون بين السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني والديوان الوطني لتطوير التكوين…

24.04.17

فلسطين : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 899 شهيدا

24.04.17

المجلس الأعلى للشباب : وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضيف العدد الثاني من الندوة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.15

روسيا تحدوها إرادة كبيرة في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الجزائر

24.04.15

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا

24.04.15

رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي

24.04.15

السيد طبي يستقبل النائب العام لفيدرالية روسيا

24.04.15

التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية

24.04.15

الجزائر تحيي غدا الثلاثاء يوم العلم في ظل إصلاحات عميقة تشهدها المدرسة والجامعة