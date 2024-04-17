كرة اليد/كأس السوبر الإفريقي (نهائي-رجال): الأهلي يفوز على الزمالك (23-21)

وهران- توج نادي أهلي القاهرة (مصر) بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد (رجال) للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على مواطنه الزمالك بنتيجة 23-21 (الشوط الأول 10-10)، خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء بالقاعة المتعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" لوهران.

و قد أوفى داربي القاهرة الذي جرى أمام جمهور معتبر بكل وعوده، إذ كان يتعين الانتظار حتى الدقائق الأخيرة من المباراة لمعرفة الفائز باللقب، بسبب تقارب المستوى بين الناديين. وبالفعل وقف كل فريق لمنافسه ندا للند طوال الشوط الأول، لينتهي بنتيجة التعادل 10-10.

و حتى بعد الاستراحة لم ينجح أي من الفريقين في ترجيح كفة المباراة لصالحه حيث استمر التعادل في النتيجة حتى الدقائق الثلاث الأخيرة، والتي شهدت فوز الأهلي أخيرا بفارق هدفين.

و بفضل هذا التتويج قطع الأهلي تذكرة المشاركة في بطولة العالم للأندية القادمة المقرر إقامتها هذا الصيف في المملكة العربية السعودية. كما يرفع هذا النادي عدد ألقابه إلى أربعة في كأس السوبر التي شارك فيها للمرة التاسعة فيما يمتلك نادي لزمالك سبعة ألقاب من 12 مشاركة.

أما نهائي السيدات لكأس السبور فقد ابتسم للاعبات بريميرو دي أغوستو (أنغولا) المنتصرات على مواطناتهن لاعبات بيترو أتليتيكو (31-28).

يذكر أن كأس السوبر الإفريقي تسبق البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس والتي ستنظم من 18 إلى 27 أبريل الجاري بوهران بمشاركة 12 ناديا لدى الرجال و8 أخرى للسيدات.

تصريحات المدربين

- تصريحات المدربين إستقتها وأج عقب نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد (رجال)، بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين (23-21) الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" لوهران.

-ديفيد ديفيس (مدرب الأهلي): "سعيد بالفوز بهذه الكأس التي تفتح لنا أبواب كأس العالم. توقعنا صعوبة المهمة أمام الزمالك، النادي الذي نعرفه جيداً وتوجد منافسة معه في مختلف المنافسات الوطنية والقارية. ومع ذلك، أستطيع أن أقول إن فوزنا اليوم هو في النهاية مستحق. وهذا النجاح الأول سيحفزنا أكثر للتألق من جديد في البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس والتي تنطلق الخميس (بوهران). نحن نعلم بالفعل أنه لا يزال يتعين علينا مواجهة منافسة من الزمالك وأندية أخرى لا نعرف مستواها في الوقت الحالي، مثل الأندية الجزائرية المشاركة في هذه البطولة. ومع ذلك، أود أن أعرب عن فرحتي بالأجواء التي سادت القاعة والظروف الجيدة التي تسود هذه المنافسات الإفريقية".

– إيهاب محسن (مدرب الزمالك): "مثلما كان متوقعًا، نهائي كأس السوبر كان تنافسيا للغاية، بالنظر إلى مستوى الفريقين المتقارب . نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، مما جعل المستويات متقاربة. لقد اعتدنا على مواجهة الأهلي في كأس السوبر هذا وفي البطولات الوطنية والقارية الأخرى. هذه المرة المنافس هو الذي فاز، وهذا لا ينبغي أن يؤثر علينا خاصة مع اقتراب البطولة الإفريقية التي سندخلها بنية الفوز بها".