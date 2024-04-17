الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران (3-1) و بلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو (1-1) -

علي عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة في مجال صناعة السيارات -

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستقيل من منصبه -

صناعات غذائية : مشاركة 650 عارض في صالون جازاغرو من 22 الى 25 أبريل -

الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة -

إيداع 3 متهمين رهن الحبس في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين موبيليس ومجمع شركات جزائرية أجنبية -

ورقلة: وزير النقل يؤكد على جاهزية هياكل الإستقبال بالمطارات لإنجاح موسم الحج لسنة 2024 -

كأس السوبر الإفريقي-سيدات لكرة اليد: تتويج نادي بريميرو دي أغوستو أمام بيترو أتلتيكو (31-28) و يتأهل إلى المونديال -

السيد بوغالي: بالعلم ستختصر الجزائر المسافات وتتجاوز التحديات -

السيد قوجيل يعبر عن فخره بالاستثمار في تكوين المورد البشري في الجزائر الجديدة -

بلعابد يبرز أهمية يوم العلم في ترسيخ القيم الروحية والثقافية بالمدرسة الجزائرية -

تظاهرات عديدة بمناسبة يوم العلم بشرق البلاد -

عطاف يجري بنيويورك محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية دي ميستورا -

يوم العلم: إنجاز نسخة من المصحف الصوتي من طرف الإذاعة الجزائرية -

السيد قوجيل يشيد بدور الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية ورهانات الرقمنة -

يوم العلم بقسنطينة: تسليم مكتبة العلامة عبد الحميد بن باديس وقفا لجامع الجزائر -

مصطفى رمضان ... رجل الإصلاح وأيقونة الأدب المحلي -

كهرباء: مشروع ربط الجنوب بالشبكة الوطنية سيكلف 200 مليار دينار -

وفاة المجاهد محمد العيد قبي -