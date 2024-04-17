الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران (3-1) و بلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو (1-1)

و سجل اهداف المباراة كل من نشاط (د6) بوعالية (د18) و بركان (د 59) لصالح شبيبة القبائل و قلص النتيجة لمولودية وهران اللاعب بوسالم في الدقيقة 82.
و بفضل هذا الفوز العريض يرتقي فريق شبيبة القبائل الي المركز الثامن رفقة شبيبة الساورة برصيد 30 نقطة بينما يبقى فريق مولودية وهران يقبع في الصف الخامس عشر بمجموع 19 نقطة.
و في لقاء مقدم عن الجولة ال 23 تعادل فريق شباب بلوزداد و ضيفه نادي بارادو بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0) في مباراة تدخل في اطار تسوية رزنامة الجولة ال 18 لبطولة الرابطة الاولى.
و سجل لنادي بارادو بوكرمة في الدقيقة 33 و عدل لشباب بلوزداد اللاعب بلخير في الدقيقة 82.
و بعد هذه النتيجة يفوت فريق شباب بلوزداد فرصة الارتقاء الي المركز الثاني و يبقى ثالثا برصيد 39 نقطة و مباراة متأخرة فيما بينما يبقى بارادو في الصف السادس بمجموع 33 نقطة.
تسوية رزنامة الجولة ال 18: شباب بلوزداد - نادي بارادو 1-1
الجولة 23 (مباراة مقدمة): شبيبة القبائل - مولودية وهران 3-1
الترتيب ن ل
- مولودية الجزائر 52 22
- شباب قسنطينة 40 22
- شباب بلوزداد 39 21
- اتحاد الجزائر 35 20
- وفاق سطيف 34 22
- نادي بارادو 33 22
- اتحاد بسكرة 31 22
- شبيبة الساورة 30 22
--. شبيبة القبائل 30 21
- اتحاد خنشلة 28 21
--. مولودية البيض 28 22
- نجم مقرة 25 22
- جمعية الشلف 24 22
- نجم بن عكنون 23 22
- مولودية وهران 19 21
- اتحاد سوف 07 22.