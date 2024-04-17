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الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران (3-1) و بلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو (1-1)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 11:00     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران (3-1) و بلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو (1-1)

الجزائر- فازت شبيبة القبائل على مولودية وهران بنتيجة 3-1 الشوط الأول (2-0) يوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو في مباراة مقدمة عن الجولة ال 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

و سجل اهداف المباراة كل من نشاط (د6) بوعالية (د18) و بركان (د 59) لصالح شبيبة القبائل و قلص النتيجة لمولودية وهران اللاعب بوسالم في الدقيقة 82.

و بفضل هذا الفوز العريض يرتقي فريق شبيبة القبائل الي المركز الثامن رفقة شبيبة الساورة برصيد 30 نقطة بينما يبقى فريق مولودية وهران يقبع في الصف الخامس عشر بمجموع 19 نقطة.

و في لقاء مقدم عن الجولة ال 23 تعادل فريق شباب بلوزداد و ضيفه نادي بارادو بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0) في مباراة تدخل في اطار تسوية رزنامة الجولة ال 18 لبطولة الرابطة الاولى.

و سجل لنادي بارادو بوكرمة في الدقيقة 33 و عدل لشباب بلوزداد اللاعب بلخير في الدقيقة 82.

و بعد هذه النتيجة يفوت فريق شباب بلوزداد فرصة الارتقاء الي المركز الثاني و يبقى ثالثا برصيد 39 نقطة و مباراة  متأخرة فيما بينما يبقى بارادو في الصف السادس بمجموع 33 نقطة.

 

تسوية رزنامة الجولة ال 18: شباب بلوزداد - نادي بارادو    1-1

 

الجولة 23 (مباراة مقدمة): شبيبة القبائل - مولودية وهران   3-1

 

الترتيب                 ن     ل

 

  1. مولودية الجزائر 52 22
  2. شباب قسنطينة 40 22
  3. شباب بلوزداد 39 21
  4. اتحاد الجزائر 35 20
  5. وفاق سطيف 34 22
  6. نادي بارادو 33 22
  7. اتحاد بسكرة 31 22
  8. شبيبة الساورة 30 22

--. شبيبة القبائل         30   21

  1. اتحاد خنشلة 28 21

--. مولودية البيض 28   22

  1. نجم مقرة 25 22
  2. جمعية الشلف 24 22
  3. نجم بن عكنون 23 22
  4. مولودية وهران 19 21
  5. اتحاد سوف 07 22.
آخر تعديل على الأربعاء, 17 أفريل 2024 11:07
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران (3-1) و بلوزداد يتعثر أمام نادي بارادو (1-1)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 أفريل 2024 11:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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