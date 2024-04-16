كأس السوبر الإفريقي-سيدات لكرة اليد: تتويج نادي بريميرو دي أغوستو أمام بيترو أتلتيكو (31-28) و يتأهل إلى المونديال

وهران - توج نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي بكأس السوبر الإفريقي (سيدات) لكرة اليد بفوزه على مواطنه بيترو أتلتيكو (31-28 الشوط الأول 13-13)، مساء اليوم الثلاثاء في نهائي الطبعة ال 31 لهذه التظاهرة الذي أقيم بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" لوهران.

وقد أوفى هذا اللقاء النهائي، الذي جمع أفضل فريقين لكرة اليد النسوية الإفريقية وحضره جمهور معتبر، بكل وعوده حيث لم يتحدد الفائز حتى الدقائق الأخيرة.

و شهد الشوط الأول من المباراة تقاربا واضحا بين الفريقين، بدليل التعادل في النتيجة مع نهاية الشوط الأول (13-13).

وتكرر نفس السيناريو خلال أغلب مجريات الشوط الثاني حيث لم تتمكن لاعبات بريميرو إلا في الدقائق الخمس الأخيرة من التقدم بثلاث إصابات و الحفاظ على النتيجة حتى صافرة نهاية هذا اللقاء.

ويعد هذا الفوز السادس لبريميرو دي أغسطو في هذه المنافسة، وبذلك يتغلب على منافسه التقليدي الذي فاز عليه في نهائي النسخة السابقة.

ومع ذلك، يحتفظ بيترو أتلتيكو بتقدم كبير على بريميرو في عدد ألقاب هذه المسابقة، حيث يمتلك هذا النادي ما لا يقل عن 19 تتويجا.

وبفضل هذا الفوز، يقتطع نادي بريميرو تذكرته للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها هذا الصيف في المملكة العربية السعودية .

وللتذكير جمعت هذه الطبعة من كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أربعة أندية. وقد وتأهل الفريقان إلى النهائي أمس الإثنين حيث تغلبا على التوالي على الأهلي المصري (26-23) ودي جي أس بي الكونغولي (33-24).

وفي المباراة الترتيبية، التي أقيمت في وقت سابق اليوم بنفس القاعة فازت فتيات نادي الأهلي على فريق دي جي أس بي الكونغولي (29-20)، وأنهين المنافسة في المركز الثالث.

تصريحات المدربين

تصريحات مدربي ناديي بريميرو دي أغوستو وبيترو أتلتيكو الأنغوليين استقتها وأج في نهاية المباراة التي أسفرت عن فوز بريميرو (31-28 /الشوط الأول 13-13) ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد (سيدات) الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" لوهران.

-بيفيرت فيفر (مدرب بريميرو): "نحن سعداء بهذا التتويج الذي يعد ثمرة جهود جبارة بذلناها في التحضير لهذه البطولة التي أوليناها اهتماماً كبيراً، خاصة وأنها مؤهلة لمونديال الأندية المقبل. المهمة لم تكن سهلة أمام منافس سبب لنا الكثير من الصعوبات، علماً أننا نعرف بعضنا البعض جيداً وأن منافستنا تمتد أيضاً إلى البطولة المحلية. نحن نكن احترامًا كبيرًا لبيترو أتلتيكو، بالنظر لمستواه الرائع. كما انتظرنا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة لصنع الفارق. في الوقت الراهن سنتذوق هذا التتويج ونعود سريعًا إلى العمل للتحضير لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس اعتبارًا من يوم الخميس، لأنه التحدي التالي الذي نريد الفوز به".

-دوس سانتوس بالاني (مدرب بيترو أتلتيكو): "كنا نود أن نفوز بهذا اللقب لضمان تذكرة التأهل إلى كأس العالم، إلا أن الحظ لم يبتسم لنا ضد منافس بنفس مستوانا. أستطيع أن أقول إن عدم تركيز لاعبات فريقي في الدقائق الأخيرة من المباراة كان له تأثير سيئ علينا. هذه الهزيمة لن تثبط عزيمتنا، لأننا سنعود للعمل من أجل الاستعداد لبطولة إفريقيا للأندية و ستكون فرصة لنا لأخذ ثأرنا من منافسنا الذي أود أن أهنئه على تتويجه بكأس السوبر".