بارا جيدو (العاب برالمبية- 2024): ارتقاء المصارع الجزائري عبد القادر بوعامر بعدة مراكز في طريق التأهل الى موعد باريس

الجزائر - ارتقى مصارع البارا جيدو، الجزائري عبد القادر بوعامر ( تصنيف ج1) ، فئة اقل من 60 كلغ ، بعدة مراكز في الترتيب البرالمبي، المؤهل الى الالعاب الاولمبية بباريس- 2024 ، حيث تقدم من المرتبة ال10 الى الثامنة، حسبما كشف عنه التصنيف الجديد للجمعية الدولية لرياضات ضعاف البصر .

ويحتل بوعمر المركز الثامن بمجموع 486 نقطة ، بعدما اضاف 120 نقطة الي رصيده العام ، عقب حصوله على المرتبة الخامسة في منافسات الجائزة الكبرى بأنطاليا ( تركيا) مطلع شهر ابريل . وقبل هذا الموعد كان بوعمر يحتل الصف ال10 .

وسيتأهل الى الموعد البرالمبي - في تصنفيه (ج1) وفئته (60 كلغ) ونفس الشيئ بالنسبة للفئات الاخرى-، السبعة الاوائل في الترتيب العام النهائي، غير انه يتوجب عليه تأكيد ترتيبه بمناسبة مسابقة الجائزة الكبرى الاخيرة المقررة بمدينة تبيليسي ( جورجيا) يومي 18 و19 مايو المقبل.

وفي تصنف (ج1) وفئة (60 كلغ) لايزال الهندي بلمار كابيل، يتصدر الترتيب (2110 نقطة/ المتوج بأنطاليا) متبوعا بالبرازيلي دي اولفيرا إليلتون ( 1638 نقطة) في المرتبة الثانية ثم البرتغالي فييرا ميغال ( 1636) ثالثا.

بالمقابل، تراجع مواطنه اسحاق ولد قويدر (اقل من 60 كلغ- ج2) بمركز واحد، واضحى يحتل المرتبة التاسعة ،بعد حصوله على المرتبة الخامسة في الجائزة الكبرى بتركيا مدعما رصيده العام ب120 نقطة.

ويتواجد ممثل الجزائر في احسن موقع لاقتطاع تذكرة العبور الى البرالمبياد وهو ما يمر حتما بتحقيق نتيجة ايجابية في موعد جورجيا.

ويسيطر على هذه الفئة ، الأوزباكستاني ناموزوف شارزود ( 2040 نقطة) والمتوج بالجائزة الكبرى بأنطاليا حيث حصد 42 نقطة وعادت المرتبة الثانية في التصنيف الجديد للجمعية الدولية لرياضات ضعاف البصر ، لمواطنه نورلايف كامرن( 1680 نقطة) والغائب عن موعد انطاليا ، متبوعا بالأوكراني خورافا دافيد (1671 نقطة) منشط النهائي في نفس الدورة.

أما حظوظ الرياضي الجزائري الثالث للباراجيدو ، عبد الرحمان شتوان (+90 كلغ/ ج1)، فأصبحت ضئيلة ، إذ يحتل المرتبة ال15 عقب اقصائه المبكر من منافسات جائزة تركيا وفي رصيده 224 نقطة ، منها ست (6) حصل عليه في انطاليا.

وفي شهر اغسطس ، كان شتوان يحتل الصف التاسع ب320 نقطة ، بفضل المركز السابع الذى ناله في جائزة بيرمنهام ( انجلترا).