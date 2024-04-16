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كأس الجزائر: عملية القرعة تقام يوم غد الاربعاء بمقر التلفزيون العمومي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 11:52     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر: عملية القرعة تقام يوم غد الاربعاء بمقر التلفزيون العمومي

الجزائر- أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر, التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), اليوم الثلاثاء, أن مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي من منافسة كاس الجزائر نسخة 2024, ستقام يوم غد الأربعاء 17 أبريل, بداية من الساعة التاسعة مساءا (00ر21سا)  بمقر التلفزيون العمومي الجزائري (الجزائر العاصمة).

وأوضح بيان لجنة تنظيم كاس الجزائر, أن مراسم سحب القرعة ستبث مباشرة عبر التلفزيون العمومي, الناقل الرسمي لمنافسات لكأس الجزائر.

ومعلوم, أن أطراف المربع الذهبي, ستكتمل سهرة اليوم الثلاثاء (30ر20) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة, بمناسبة اجراء المقابلة الأخيرة من الدور ربع النهائي بين اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة (فريقين من الرابطة الأولى).

وكانت ثلاثة فرق قد اقتطعت تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي. ويتعلق الامر بكل من مولودية الجزائر التي تجاوزت عقبة وداد تلمسان بنتيجة (2-0), و شباب قسنطينة الذي تأهل أمام نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (0-0), و شباب بلوزداد الذي أقصى ترجي مستغانم (القسم الثاني هواة) بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

للإشارة, أن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر قد عرفت باستعمال تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) .

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كأس الجزائر: عملية القرعة تقام يوم غد الاربعاء بمقر التلفزيون العمومي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 11:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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