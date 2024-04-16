كرة اليد/كأس ''السوبر'' الإفريقي (نصف النهائي): الأهلي المصري يفوز على "بي أم سي" الكونغولي

وهران- تأهل نادي الأهلي المصري (رجال) إلى نهائي كأس ''السوبر'' الإفريقي لكرة اليد بعد فوزه على فريق "بي أم سي" الكونغولي بنتيجة 38-21 (الشوط الأول 17-9) ضمن لقاء الدور نصف النهائي الثاني التي جرت مساء يوم الإثنين بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" لوهران.

و تمكن فريق الأهلي المصري من فرض سيطرته على أطوار المباراة منذ بدايتها واستطاع تعميق الفارق إلى قرابة 10 نقاط خلال الشوط الأول قبل أن يعمق الفارق أكثر خلال الشوط الثاني من المباراة.

و سيواجه الأهلي، حامل لقب النسخة السابقة من كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال، في المباراة النهائية التي ستقام غدا الثلاثاء بنفس القاعة النادي المصري الآخر الزمالك الذي فاز في مباراة الدور النصف النهائي الأول اليوم الاثنين على نادي "جي أس كينشاسا (الكونغو الديمقراطية).

يذكر أن بطل هذه النسخة الـ31 من كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، التي تسبق بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس (18-27 أبريل بوهران)، سيتأهل إلى بطولة العالم للأندية المقررة هذا الصيف بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن القاعة متعددة الرياضات التابعة للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي'', ستستضيف الى جانب قصر الرياضات "حمو بوتليليس" بوهران بداية من الخميس المقبل مباريات البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس.

تصريحات المدربين

- تصريحات مدربي ناديي الأهلي المصري و بي أم سي الكونغولي إستقتها "وأج" عقب المباراة التي أسفرت عن فوز الأهلي بنتيجة 38-21 في إطار نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد (ذكور)، الذي أقيم مساء يوم الإثنين بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" بوهران.

-ديفيد ديفيس (مدرب الأهلي): "سعيد بالنتيجة التي حققها فريقي اليوم الاثنين في مواجهة الفريق الكونغولي ومرتاح لأداء اللاعبين خلال شوطي المباراة و سنعمل على الفوز بالمباراة النهائية غدا الثلاثاء وبالتالي التتويج بلقب البطولة".

و أضاف نفس المتحدث "بالنسبة للبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس التي ستنطلق الخميس المقبل بوهران ندخلها بتصميم على الفوز وشخصيا لا أعرف مستوى الفرق الجزائرية التي ستواجهنا خلال هذه البطولة و سنعمل على التعرف عليها خلال هذه الأيام و تقييم مستواها وكيفية مواجهتها".

-حاج حندرلي عبد الرحمان (مدرب فريق بي أم سي الكونغولي) : "أشرف على الفريق منذ أيام قليلة وهو في طور التكوين و تعثره أمام فريق الأهلي الكبير شيء عادي. نسعى للفوز في المباراة الترتيبية يوم غد الثلاثاء و الحصول على المركز الثالث في المنافسة".

-ابراهيم المصري (لاعب الأهلي): "لقد حضرنا لمباراة اليوم ضد نادي بي أم سي الكونغولي بشكل جيد وحاولنا التعرف على الفريق المنافس ومعرفة نقاط قوته ونقاط ضعفه قبل الدخول في المباراة و استطعنا تقليل أخطائنا و الفوز بنتيجة جيدة بالنسبة إلينا".

وأضاف اللاعب المصري قائلا " التنظيم محكم و الإقامة جيدة و القاعة التي تحتضن المنافسة في المستوى".

-إيماكا نيجي (لاعب بي أم سي): "نهنئ الأهلي بالفوز و هو فريق قوي و يضم عدة لاعبين من الفريق الوطني المصري و بالنسبة لنا هي ثاني منافسة قارية نشارك فيها ونعمل على تطوير أدائنا أكثر و سنعمل على الفوز بالمباراة الترتيبية يوم غد".