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الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأندية: فوز جمعية البليدة على نادي الأمل الكونغولي (3-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 11:03     الفئـة : رياضــة

القاهرة- فاز نادي جمعية البليدة أمام نظيره الأمل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 ( 25- 20، 25-20، 25-13) لحساب الجولة 2 للمجموعة 3 للبطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة- 2024 (رجال)، التي جرت يوم الإثنين.

و هذا الفوز يعد الثاني لأبناء مدينة الورود في هذه الدورة بعد الذي حققوه في لقاء امس الاحد امام ممثل رواندا فريق جيزاقارا ب3-1 ( 18- 25, 25-16, 26- 24 و25- 15).

و في المباراتين الاخريين لنهار اليوم الاثنين للمجموعة الثالثة, تفوق نادي السجون الكيني على فريق جيزاقارا ( 3-0), فيما تغلب نادي ميناء دوالا الكاميروني في الشوط المستقطع على روكنزو البوروندي (3-2).

و عقب مقابلات اليوم الثاني, تحتل جمعية البليدة المركز 1 في المجموعة 3 ب6 نقاط امام  ميناء دوالا (الكاميرون) ب5 نقاط, نادي السجون الكيني (3 نقاط) وروكنزو  البوروندي ( نقطة واحدة), بينما يتذيل نادي الأمل الكونغولي الترتيب.

و تواجه جمعية البليدة غدا الثلاثاء ميناء دوالا (00ر16سا, توقيت جزائري) ثم نادي السجون (00ر13سا) لحساب الجولة الرابعة لتختتم مرحلة المجموعات ضد فريق روكنزو يوم الخميس (00ر17سا).

و حقق ممثل الجزائر الثاني في هذه الدورة, وداد تلمسان, فوزه الاول في المجموعة الثانية, عقب تفوقه على فريق ولايتا الاثيوبي بنتيجة 3-0 ( 25-15, 25- 17و 25- 18) وهذا بعد انهزامه امس الاحد امام نادي مولودية بوسالم التونسي (حامل اللقب) بنتيجة 3-0 ( 22- 25, 23- 25 و 17- 25).

و حسب صيغة المنافسة, فان الاربع فرق الاوائل تتأهل -عن كل مجموعة (1 ,2, 3 و4)-, الى الدور ثمن النهائي.

و تعرف هذه الدورة القارية مشاركة كل من الأهلي المصري (النادي المنظم) و الزمالك (مصر), روكنزو  (بوروندي), انجس (كوت ديفوار), ميناء دوالا (الكاميرون), الحرس الجمهوري و  نادي الأمل و قرين تيم (الكونغو الديمقراطية), نادي باهردارو , وولايتا و موقر سيمانت فاكتوري (إثيوبيا), بور أوتوريتي و إيكيتي و نادي السجون (كينيا), السويحلي و النصر (ليبيا), نادي الشرطة و نادي جيزاقارا و الجيس (رواندا), جامعة وولفس (زمبابوي), الندي الصفاقسي و مولودية بوسالم (حامل اللقب) (تونس).

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 أفريل 2024 11:25
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الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأندية: فوز جمعية البليدة على نادي الأمل الكونغولي (3-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 أفريل 2024 11:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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