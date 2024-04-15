الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يستهدف الوصافة، مولودية وهران في خطر بتيزي وزو

الجزائر - يستضيف شباب بلوزداد منافسه نادي بارادو بنية الفوز عليه من أجل استعادة مركز الوصافة، بمناسبة تسوية رزنامة الجولة الـ18 لبطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم المبرمجة يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يسافر فريق مولودية وهران، المهدد الأول بالسقوط، إلى تيزي وزو في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام الشبيبة المحلية في افتتاح الجولة الـ 23 .

شباب بلوزداد صاحب المرتبة الثالثة برصيد 38 نقطة والمنتعش بتأهله الصعب للمربع الذهبي لكأس الجزائر على حساب ترجي مستغانم (3-3، 4-2بضربات الترجيح)، يريد استغلال فرصة سانحة لتحقيق فوزه الخامس على التوالي (في كل المنافسات) مما يتيح له إمكانية تقليص الفارق إلى 11 نقطة عن الرائد، مولودية الجزائر (52 نقطة).

لكن الشباب سيواجه منافسا جريحا، فريق بارادو، صاحب الصف السادس برصيد 32 نقطة والذي لم يتذوق طعم الفوز منذ 11 فبراير المنصرم و بالضبط منذ انتصاره العريض على اتحاد الجزائر (5-1) بالملعب الأولمبي (5 جويلية)، أي ست مباريات بدون انتصار.

هذه الوضعية السلبية دفعت بإدارة "الباك" إلى الاستغناء عن خدمات التقني الفرنسي، كورنتان مارتنس. و سيعمل رفاق يسين تيتراوي على التدارك والسعي للعودة لسكة الانتصارات، ولو أن مهمتهم تبدو صعبة لأول وهلة أمام تشكيلة حي "العقيبة'' الذي يرغب في الحفاظ على ديناميكيته الحالية.

وفي أسفل الترتيب، لم يبق أمام شبيبة القبائل (م 11 - 27 ن) الذي يلعب بعرينه بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، أي مجال للخطأ كونه سجل سلسلة أربعة إخفاقات متتالية في كل المنافسات، وذلك لدى لقائه بمولودية وهران (م 15 - 19 ن) المطالبة بتفادي الهزيمة.

ويمر فريق "الكناري" بفترة فراغ عجلت بفسخ عقد المدرب آيت جودي بالتراضي، الذي فشل في إيجاد الوصفة المناسبة و قيادة التشكيلة إلى بر الأمان.

إلا أن عودة النادي القبائلي لسكة الانتصارات ستعيد له الثقة بالنفس وتسمح له، في نفس الوقت، بتعميق الفارق إلى 11 نقطة عن "الحمراوة" الذين سيتنقلون إلى تيزي وزو بنية تحقيق نتيجة إيجابية. ولعل عدم انهزام التشكيلة الوهرانية منذ ست جولات، سيكون حافزا لمواصلة المشوار من أجل مواصلة عملية الإنقاذ بطمأنينة.

و تجدر الإشارة أن مباراة، ش. القبائل-م. وهران، ستكون افتتاح للجولة الـ 23 والتي ستتواصل نهاية الأسبوع المقبل، والتي سيطبعها تنقل الرائد، مولودية الجزائر، إلى مقرة.