كأس الجزائر/ اتحاد الجزائر-اتحاد بسكرة : قمة واعدة لافتكاك آخر تذكرة إلى "المربع الذهبي"

الجزائر - تشكل مباراة اتحاد الجزائر أمام اتحاد بسكرة، لحساب ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، والمقررة يوم غد الثلاثاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (30ر20)، قمة واعدة بين ناديين ينشطان في بطولة "النخبة"، والتي يرتقب أن تشهد ندية كبيرة من أجل افتكاك آخر تذكرة الى "المربع الذهبي".

وسيدخل الفريقان هذه المواجهة بحظوظ متكافئة نظرا الى نفس المستوى الذي يلعبان فيه (الرابطة الاولى المحترفة)، غير أن أفضلية الخبرة تصب في مصلحة النادي العاصمي، كونه يحمل أكبر عدد الكؤوس المتحصل عليها، رفقة مولودية الجزائر، شباب بلوزداد ووفاق سطيف، بثمانية تتويجات لكل فريق.

وعلى الرغم من بلوغ تشكيلة "سوسطارة" نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الافريقية، إلا أنها ستصطدم بتشكيلة "بسكرية" عنيدة تصعب الإطاحة بها، وهي التي لم تنهزم سوى مرة واحدة خلال الست لقاءات الأخيرة لها في منافستي الكأس والبطولة، علما أن هذه الخسارة كانت على يد اتحاد الجزائر (1-0) لحساب الجولة الـ21 شهر مارس المنصرم.

وعلى الرغم من أن أبناء "الزيبان" قد بلغوا الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخهم وهو ما يعد إنجازا بالنسبة لهم، إلا أن الرغبة في دخول التاريخ من أوسع أبوابه ستحفزهم الى تجاوز هذا الحد، والرغبة في بلوغ المربع الأخير ثم النهائي، للمرة الاولى منذ تأسيس النادي سنة 1934.

بالمقابل، يطمح نادي "البهجة" الى استعادة الكأس التي غابت عن خزائنه منذ سنة 2013 التي توج بها على حساب الجار مولودية الجزائر (1-0)، من خلال تجاوز عقبة النادي الاخضر والاسود الذي يديره أحد أبرز النجوم السابقين في الفريق العاصمي، منير زغدود.

وفي بقية لقاءات ربع النهائي، التي جرت أيام الجمعة، السبت والأحد، فقد احترم المنطق بتأهل الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في منافسة "السيدة" الكأس.وفاز شباب بلوزداد بصعوبة على ترجي مستغانم (3-3، بركلات الترجيح 4-2)، وشباب قسنطينة على نجم بن عكنون (0-0، بركلات الترجيح 5-4) ومولودية الجزائر على حساب وداد تلمسان (2-0).

وتجرى مباراتي الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء 23 و الأربعاء 24 أبريل الجاري، فيما لم تكشف لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن موعد سحب عملية القرعة.

نتائج الدور ربع النهائي :

الجمعة 12 أبريل :

شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2)

السبت 13 أبريل :

شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 0-0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 5-4)

الأحد 14 أبريل :

مولودية الجزائر- وداد تلمسان 2 - 0

الثلاثاء 16 أبريل:

عنابة (ملعب 19 ماي) : اتحاد بسكرة / اتحاد الجزائر (30ر20).