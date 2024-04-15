كرة اليد (كأس ''السوبر'' الإفريقي/وهران-2024)/نصف النهائي-سيدات : بريميرو الأنغولي يفوز على ''دي جي أس بي'' الكونغولي (33-24) ويتأهل للنهائي

ولحساب نصف النهائي الآخر (سيدات), يواجه بيترو الأنغولي نادي الأهلي المصري بنفس القاعة وذلك ابتداء من (سا 00ر16).
أما بالنسبة لنصف النهائي الرجال, فسيواجه الزمالك المصري, نظيره ''جي أس كي'' من جمهورية الكونغو الديمقراطية على (سا 30ر13), في الوقت الذي يضرب فيه الأهلي المصري موعدا مع ''بي إم سي'' من الكونغو ابتداء من (سا 30ر18).
وسيجرى نهائيا السيدات والرجال يوم غد الثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضات بالمركب الأولمبي "ميلود هدفي" بوهران.
وباتت مدينة وهران عاصمة لكرة اليد الإفريقية باستضافتها كأس ''السوبر'' الإفريقي ثم البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس في الفترة ما بين (18-27 أبريل) وهما حدثان كبيران يسمحان لـ''الباهية'' بالبقاء في نفس ديناميكية المنافسات الدولية والوطنية التي استضافتها خلال العامين الماضيين بفضل المنشآت الرياضية الجديدة التي تتمتع بها.
وتشارك أربعة فرق في النسخة الـ31 من كأس ''السوبر'' للرجال من بينهم فريقان مصريان هما الأهلي, حامل اللقب, والزمالك بالإضافة إلى ''جي أس كي'' من جمهورية الكونغو الديمقراطية و''بي إم سي'' من الكونغو.
ولم تشارك الجزائر في كأس ''السوبر'' التي يحوز فيها فريق مولودية الجزائر الرقم القياسي في عدد الألقاب بتسعة كؤوس ممتازة, على الرغم من أنها البلد المضيف.
وعند السيدات اللائي ينشطن الطبعة الـ29, يسيطر نادي بيترو لواندا الأنغولي على المنافسة بحصوله على أكبر عدد من التتويجات بـ18 لقبا قاريا من بينها النسخة السابقة, بالإضافة إلى خسارتهن أربعة نهائيات في هذه المنافسة التي جرت نسختها الأولى سنة 1994 بداكار السنغالية. يشار إلى أن القاعة متعددة الرياضات التابعة للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي'', تستضيف أيضا مباريات البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس إلى جانب قصر الرياضات ''حمو بوتليليس''.