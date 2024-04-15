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دراجات/طواف الجزائر2024: الإتحادية تعلن عن مسار الطبعة ال24

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 12:53     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر- كشفت الإتحادية الجزائرية للدراجات عن مسار الطبعة ال24 من طواف الجزائر للدراجات (2024)، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 مايو المقبل، عبر عشر (10) مراحل، حسب ما أفادت به يوم الإثنين الهيئة الفدرالية.

و على هامش منافسة طواف الجزائر(2024), سيتم تنظيم ثلاث جوائز دولية كبرى, تتمثل في كل من الجائزة الكبرى لمدينة وهران يوم 11 مايو و الجائزة الكبرى لمدينة عنابة (22 مايو) واخيرا الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة يوم 24 مايو.

و تجدر الاشارة ان الطبعة السابقة من طوف الجزائر, كانت قد جرت هي الاخرى عبر عشر(10) في الفترة الممتدة من 7 الى 16 مارس 2023 , وهي الطبعة التي عرفت مشاركة 17 فريقا يمثلون 13 دولة على مسلك بطول اجمالي قدره 200. 1 كلم.

 

و فيما يلي المسار الذي سيمر به طواف الجزائر في طبعته ال24:

 

-12 مايو(المرحلة الاولى): وهران - سيدي بلعباس (124 كلم)

-13 مايو(المرحلة الثانية): سيدي بلعباس - مستغانم (146 كلم)

-14 مايو(المرحلة الثالثة): مستغانم -- تنس(156 كلم)

-15 مايو(المرحلة الرابعة): شلف   -- البليدة (3ر154 كلم)

-16 مايو(المرحلة الخامس): البليدة -- بويرة (5ر129 كلم)

-17 مايو(المرحلة السادسة): بويرة -- سطيف(5ر186 كلم)

-18 مايو(المرحلة السابعة): سطيف --  قسنطينة (4ر129 كلم)

-19 مايو(المرحلة الثامنة): قسنطينة -- سكيكدة (4ر117 كلم)

-20 مايو(المرحلة التاسعة): سكيكدة --عنابة (5ر126 كلم)

-21 مايو(المرحلة العاشرة): عنابة-- قالمة -- عنابة(5ر148 كلم).

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دراجات/طواف الجزائر2024: الإتحادية تعلن عن مسار الطبعة ال24
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 12:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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