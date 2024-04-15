دراجات/طواف الجزائر2024: الإتحادية تعلن عن مسار الطبعة ال24

و على هامش منافسة طواف الجزائر(2024), سيتم تنظيم ثلاث جوائز دولية كبرى, تتمثل في كل من الجائزة الكبرى لمدينة وهران يوم 11 مايو و الجائزة الكبرى لمدينة عنابة (22 مايو) واخيرا الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة يوم 24 مايو.
و تجدر الاشارة ان الطبعة السابقة من طوف الجزائر, كانت قد جرت هي الاخرى عبر عشر(10) في الفترة الممتدة من 7 الى 16 مارس 2023 , وهي الطبعة التي عرفت مشاركة 17 فريقا يمثلون 13 دولة على مسلك بطول اجمالي قدره 200. 1 كلم.
و فيما يلي المسار الذي سيمر به طواف الجزائر في طبعته ال24:
-12 مايو(المرحلة الاولى): وهران - سيدي بلعباس (124 كلم)
-13 مايو(المرحلة الثانية): سيدي بلعباس - مستغانم (146 كلم)
-14 مايو(المرحلة الثالثة): مستغانم -- تنس(156 كلم)
-15 مايو(المرحلة الرابعة): شلف -- البليدة (3ر154 كلم)
-16 مايو(المرحلة الخامس): البليدة -- بويرة (5ر129 كلم)
-17 مايو(المرحلة السادسة): بويرة -- سطيف(5ر186 كلم)
-18 مايو(المرحلة السابعة): سطيف -- قسنطينة (4ر129 كلم)
-19 مايو(المرحلة الثامنة): قسنطينة -- سكيكدة (4ر117 كلم)
-20 مايو(المرحلة التاسعة): سكيكدة --عنابة (5ر126 كلم)
-21 مايو(المرحلة العاشرة): عنابة-- قالمة -- عنابة(5ر148 كلم).