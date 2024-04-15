كأس الجزائر: مولودية الجزائر تصعد إلى المربع الذهبي بفوزها على وداد تلمسان (2-0)

الجزائر- إقتطع فريق مولودية الجزائر تأشيرة تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، إثر فوزه على وداد تلمسان بثنائية نظيفة (2-0)، سهرة يوم الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)، لحساب ربع نهائي المنافسة.

و سجل أهداف اللقاء كل من بلايلي من ضربة جزاء (د45) و وتارا (د78) لفائدة "العميد"، ضد الوداد التلمساني الناشط ببطولة ما بين الجهات-غرب.

و بهذا تلتحق المولودية بالمربع الذهبي لمنافسة الكأس بكل من شباب قسنطينة الذي تأهل أمام نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي (0-0)، وكذا شباب بلوزداد، الذي تأهل على حساب ترجي مستغانم (الثاني هواة) بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (3-3).

و كان النادي "البلوزدادي" قد نشط نهائي النسخة الماضية حيث انهزم بملعب -ميلود هدفي- بوهران، أمام جمعية الشلف (2-1).

و لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي، تأهل اتحاد الجزائر، ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية و حامل لقبها، بسهولة الى ربع النهائي على حساب رائد بوقاعة (ما بين الجهات) بنتيجة (7-0).

و سيتواصل الدور ربع النهائي بإجراء مقابلتي اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) أمام اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) يوم الثلاثاء المقبل (16 أبريل) على ميدان ملعب 19 ماي 1956 بعنابة على (30ر20 سا).

للإشارة, فإن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر تخضع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وفقا لقرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و كانت لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للفاف، قد حددت يومي 23 و 24 أبريل موعدا لإجراء مباراتي الدور نصف النهائي دون الكشف عن موعد سحب عملية القرعة.

النتائج الجزئية للدور ربع النهائي:

الأحد 14 أبريل:

مولودية الجزائر- وداد تلمسان 2-0

السبت 13 أبريل:

شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 0-0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 5-4)

الجمعة 12 أبريل:

شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2)

اتحاد الجزائر- رائد بوقاعة 7-0

الثلاثاء 16 أبريل:

عنابة (ملعب 19 ماي) : اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر (سا 30ر20).