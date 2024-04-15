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كرة السلة/الألعاب البرالمبيةـ2024 (تأهيليات): مهمة صعبة للمنتخب الجزائري للسيدات بلوساكا باليابان

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 08:44     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يشارك المنتخب الوطني سيدات لكرة السلة لذوي الإحتياجات الخاصة في الدورة التأهيلية الأخيرة للألعاب البارالمبية (باريس ـ2024)، في مهمة صعبة بمدينة لوساكا اليابانية التي تحتضن الحدث من 17 إلى 20 أبريل بمشاركة أيضا منتخبات أستراليا وألمانيا وتايلاندا وكندا و فرنسا وإسبانيا واليابان (البلد المضيف).

التشكيلة الوطنية المتواجدة مند السبت بثوب بطلة إفريقيا, ستكون أمام مأمورية جد عويصة باعتبار الفوارق الكبيرة في المستوى بينها وبين غالبية المنتخبات الأخرى المشاركة والتي تشكل وفدا واحدا يضمها بعدد ثمانية.

و بسبب تحديد أماكن المنتخبات التي ستنشط الدورة النهائية في كرة السلة خلال الموعد البارالمبي بباريس, وضعت اللجنة البارالمبية الدولية نمط تأهيلي جديد خلال العهدة الحالية وذلك, كما قالت, بهدف "ضمان العدل وضمان تواجد أحسن المنتخبات في موعد باريس".

فالدورة التأهيلية الاستدراكية سواء عند الرجال (بباريس) أو لدى السيدات (بلوساكا) ستعطي آخر فرصة للمنتخبات التي لم تتأهل من بطولاتها الجهوية إلى الالعاب البارالمبية بباريس.

و بالفعل فيما سبق, كانت الدورة النهائية لكرة السلة بالالعاب البارالمبية سواء لدى الرجال أو السيدات تضم ابطال مختلف القارات بالإضافة إلى المنتخبات الاحسن عالميا خلال البطولات العالمية. هذا الامر كان يضمن دوما لبطل إفريقيا (مثلا) حضوره في الموعد البارالمبي. إلا أن هذا التغيير على المستوى الدولي الذي يفرض على أبطال القارات المرور حتما على دورة تأهيلية أخيرة شبه مصغرة, قلل من حظوظ المنتخبات الافريقية التي باتت المتضررة الأولى من هذا التغيير الذي اعتبره تقنيو القارة "غير عادل ومجحف " تماما في حقها.

و بمدينة لوساكا, ستلعب زميلات قائدة المنتخب جميلة خمقاني ضد منتخبات سبق لهن أن واجهتها في مونديال دبي الأخير العام الماضي, على غرار تايلاندا, المنتخب الذي فازت عليه الجزائريات في لقاءات المجموعة, قبل أن تنهزمن امامه في اللقاء الترتيبي. وكذلك ضد اليابان (انهزام في المجموعة) ومنتخب ألمانيا (انهزام في المجموعة) ومنشط اللقاء نصف النهائي للمونديال.  لكن الأكيد أن المدرب الوطني أحمد طاقيش سيعول مرة أخرى تقديم مباريات جيدة وترك انطباع ممتاز أمام منتخبات قوية لها باع في المواعيد الرياضية الكبرى.

في مجموعة واحدة صحبة الجزائر (صاحبة الصف الـ12 في البطولة العالمية الأخيرة), سيكون المرشحون منطقيا من خلال ترتيبهم في المونديال الأخير, تأتي: ألمانيا (مرتبة رابعة) وكندا (الخامسة) وأستراليا (السادسة) واليابان (الصف السابع) وإسبانيا (الصف الثامن) وتايلاندا (الـ11).

للعلم أن دورة مماثلة مخصصة للرجال بنفس العدد وتجري حاليا ببيرسي بفرنسا. ويشارك فيها : فرنسا وكولومبيا وكندا وإيران والمغرب وهولندا وألمانيا وإيطاليا.

 

و فيما يلي برنامج دورة السيدات:

 

الأربعاء 17 أبريل 2024:

 

الجزائر ـ استراليا

 

ألمانيا ـ تايلاندا

 

اليابان ـ كندا

 

إسبانيا ـ فرنسا

 

الخميس 18 ابريل 2024:

 

استراليا ـ تايلاندا

 

اسبانيا ـ كندا

 

الجزائر ـ ألمانيا

 

فرنسا ـ اليابان

 

الجمعة 19 ابريل 2024:

 

تايلاندا ـ الجزائر

 

كندا ـ إسبانيا

 

استراليا ـ ألمانيا

 

اليابان ـ اسبانيا

 

السبت 20 ابريل 2024:

 

النهائي الأول

 

النهائي الثاني

 

النهائي الثالث

 

النهائي الرابع.

آخر تعديل على الإثنين, 15 أفريل 2024 10:16
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كرة السلة/الألعاب البرالمبيةـ2024 (تأهيليات): مهمة صعبة للمنتخب الجزائري للسيدات بلوساكا باليابان
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 08:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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