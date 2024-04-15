كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: نتوقع "مستوى عال" خلال طبعة وهران

وهران- يتوقع أن تتميز الطبعة ال 40 للبطولة الإفريقية لكرة اليد للأندية الفائزة بالكأس، التي ستقام من 18 إلى 27 أبريل الجاري بوهران، بـ"مستوى عال" بالنظر إلى تواجد نخبة كرة اليد الإفريقية في هذا الموعد، حسبما أبرزته مساء يوم الأحد بوهران رئيسة الإتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب.

و تعد هذه المرة "الأولى التي تستقطب فيها نسخة من هذه البطولة هذا العدد الكبير من المشاركين فضلا عن أفضل الفرق الإفريقية، وهو ما يبشر بمستوى عال" حسبما ذكرته كريمة طالب خلال تنشيطها لندوة صحفية بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" أحد المنشآت التي ستستضيف لقاءات هذا الحدث إلى جانب القاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي".

و سيشارك في البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس 12 ناديا للرجال وثمانية للسيدات، بما في ذلك ستة فرق جزائرية وهي نادي الأبيار (رجال وسيدات)، شبيبة سكيكدة، ووفاق عين التوتة، وأولمبيك عنابة (رجال) ونادي فتيات بومرداس (نساء).

كما ستشهد النسخة الوهرانية، التي ستسبقها كأس السوبر الإفريقي (رجال وسيدات)، والتي ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي الاثنين والثلاثاء بالقاعة متعددة الرياضيات بمركب "ميلود هدفي"، عودة هذه المسابقة في الجزائر بعد 25 سنة من الغياب، حسبما أشارت إليه ذات المسؤولة.

و أضافت أن هذا النوع من المنافسات سيساهم في إعادة بعث لعبة كرة اليد الجزائرية بعد تراجعها الكبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الأندية التي من المفترض أن تزود مختلف المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وفق ذات المتحدثة.

و علاوة على ذلك أعربت السيدة طالب عن "ارتياحها" للتحضيرات الخاصة بتنظيم هذين الحدثين، "خاصة في ظل المنشآت الرياضية الجميلة التي تزخر بها مدينة وهران" مبرزة أن كافة الوفود الأجنبية التي وصلت إلى عاصمة الغرب الجزائري عبرت عن رضاها للترحيب الذي لاقته وكذلك عن ظروف الإقامة والقاعات المخصصة لتدريبات فرقها.

و فيما يتعلق بحظوظ الممثلين الجزائريين في هذا الحدث، اعترفت المسؤولة الأولى عن الإتحادية الجزائرية لكرة اليد والمدربة السابقة لنادي فتيات بومرداس بصعوبة المهمة التي تنتظر الأندية الستة المشاركة. " أتمنى أن تتمكن الأندية الجزائرية من تقديم أداء مشرف، خاصة وأنها تدعمت استعدادا لهذه البطولة، والأهم هو أن للاعبينا ولاعباتنا الفرصة للتنافس ضد الأفضل في القارة لاكتساب الخبرة للمنافسات المستقبلية".

و بالمناسبة، أعلنت أنه من المتوقع أن يحظى ترشح الجزائر لتنظيم البطولة العربية المقبلة للأندية (أكابر) المقررة في نوفمبر 2024 بالقبول معربة عن أملها في تنظيم الجزائر إحدى كأسي الأمم الأفريقية 2028 أو 2030 والتي تقدمت هيئتها بطلب استضافتها.