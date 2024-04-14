الرابطة الثانية: أولمبي أقبو يحلق عاليا و رائد القبة يقلص الفارق مؤقتا

الجزائر- عرفت الجولة الثانية و العشرين لبطولة الرابطة بطولة الرابطة الثانية "هواة" لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد بمجموعتيها، تعميق رائد مجموعة "وسط-شرق"، أولمبي أقبو الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فيما قلص رائد القبة في مجموعة "وسط-غرب"، الفارق إلى 3 نقاط عن المتصدر ترجي مستغانم الذي يلعب مباراته يوم الثلاثاء بميدانه أمام شبيبة تيارت.

ففي المجموعة الشرقية، يمكن القول بأن أولمبي أقبو الفائز برباعية نظيفة على اتحاد ورقلة، يكون قد وضع قدميه الاثنتين في قسم الأضواء، طالما و أن الفارق عن مطارده المباشر، يقدر ب 13 نقطة كاملة، قبل 8 جولات عن إسدال الستار على المنافسة. و يكفي الأولمبي فخرا بأنه لم ينهزم منذ 21 جولة أي منذ الجولة الأولى، و هو في طريقه للصعود للعام الثاني على التوالي قادما إليه من قسم ما بين الجهات.

أما الوصيف مولودية باتنة، الصاعد الآخر للرابطة الثانية، فقد انهزم في داربي الأوراس أمام الجار شباب باتنة (1-0) لتتبخر أحلامه في الصعود للرابطة الأولى.

وفي أسفل الترتيب، سيكون فريق مولودية العلمة المنهزم اليوم أمام اتحاد خميس الخشنة بثلاثية نظيفة، بنسبة كبيرة الساقط الأول للقسم الأسفل بينما تبقى مقصلة السقوط تهدد على الأقل سبعة أندية و هي على التوالي و. سور الغزلان (21 ن)، اتحاد عنابة (22 ن)، ج. عين مليلة (23 ن)، أولمبي مقرن و هلال شلغوم العيد (24 ن) و اتحاد الحراش و اتحاد ورقلة (25 ن)، علما بأن الأندية الثلاثة الأخيرة عن كل مجموعة معنية بالسقوط لقسم الأسفل.

بالنسبة لمجموعة "وسط-غرب" لا تزال الأمور تراوح مكانها، إذ لا زالت ورقة الصعود للرابطة الأولى محل صراع بين ترجي مستغانم و رائد القبة دون غيرهما، حيث تقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط بعد فوز الفريق العاصمي على نجم القليعة (2-0) فيما تأجل لقاء الترجي إلى يوم الثلاثاء بميدانه أمام شبيبة تيارت بعد إقصائه بشرف من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر أمام شباب بلوزداد بضربات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (3-3).

وبخصوص النزول لقسم ما بين الجهات، تضاءلت حظوظ الثنائي شباب غير عبادلة وأولمبي المدية بنسبة كبيرة حيث يتقاسمان المركز ما قبل الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق 13 نقطة كاملة عن الخماسي نصر حسين داي و جمعية وهران و شباب المشرية (25 ن) و وداد بوفاريك وأمل الاربعاء (25 ن)، حيث سيكون مصير أحدهم مغادرة الرابطة الأولى نهاية الموسم.