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دراجات: الاتحادية ستنظم ثلاث منافسات دولية كبرى على هامش طواف الجزائر- 2024 

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 18:09     الفئـة : رياضــة

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لسباق الدراجات، اليوم الاحد، عن تنظيم ثلاث منافسات دولية كبرى (جوائز كبرى)، على هامش طبعة 2024 لطواف الجزائر للدراجات الذي سينشط في 10 مراحل في الفترة من 12 الى21 مايو، عبر عديد ولايات القطر.

ويتعلق الأمر بالجائزة الكبرى لمدينة وهران ، المقررة في 11 مايو، متبوعة بالجائزة الكبرى لمدينة عنابة، يوم 22 مايو، ثم الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، المقررة في 24 مايو.

وتعتبر  المنافسات الثلاث "سابقة في التاريخ "، حسب المنظمين الذين أكدوا عدم تنظيم مثل هذه الجوائز الكبرى على هامش طواف الجزائر في السابق.

وجرت الطبعة الماضية للطواف الجزائر، أيضا في  10 مراحل، من 7 إلى 16 مارس 2023 وسجلت مشاركة 17 فريقا، يمثلون 13 بلدا.

وأقيمت المسابقة على مسار اجمالي قدر ب 1.200 كلم، حيث كانت الانطلاقة من برج بوعريريج والختام بمدينة تيزي وزو.

وتأمل الاتحادية الجزائرية للدراجات في إنجاح طبعة- 2024 لطواف الجزائر.

 

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دراجات: الاتحادية ستنظم ثلاث منافسات دولية كبرى على هامش طواف الجزائر- 2024 
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 18:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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