الشراع (الأسبوع الاولمبي): الجزائر بسبعة ملاحين ب "تولون" من أجل تعزيز التواجد في أولمبياد باريس- 2024 

الجزائر - يشارك سبعة ملاحين من المنتخب الوطني للشراع من 20 الى 27 أبريل الجاري في فعاليات الاسبوع الاولمبي المقررة بمدينة تولون الفرنسية التي تعد آخر محطة مؤهلة للألعاب الاولمبية بباريس-2024 الصائفة المقبلة، حسبما علم، اليوم الأحد، من الاتحادية الجزائرية للشراع.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للهيئة الفدرالية، عبد الحق مجوبة، في تصريح لواج، ان " موعد فرنسا سيعرف مشاركة حوالي 700 ملاحا من مختلف بقاع العام وهو آخر محطة مؤهلة الى الالعاب الاولمبية. الجزائر ستتواجد بسبعة ملاحين على أمل تحقيق أفضل النتائج وتعزيز التواجد الجزائري في أولمبياد باريس- 2024".

وجدير ذكره ان ثنائي المنتخب الوطني، رامي بودرومة وامينة بريشي (إي كيو فويل)، سبق لهما اقتطاع تأشيرة العبور الى أولمبياد فرنسا ويتواجدان حاليا بمدينة تولون الفرنسية لخوض تربص مطول تحت قيادة المدرب منار بوحجيرة، تتخلله المشاركة في فعاليات الاسبوع الاولمبي على غرار زملائهم.

وأضاف مجوبة ان " المسار الذي ستنشط فيه المسابقة، هو نفسه الذي سيحتضن دورة الالعاب الاولمبية للشراع. فمشاركة بودرومة وبريشي في الاسبوع الاولمبي هو اختبار مفيد وهام قبل خوض غمار العرس الاولمبي، إذ نراهن على ضمان أفضل جاهزية ممكنة، خاصة بالنسبة للبطل بودرومة من خلال تربصات خارج وداخل الوطن".

ويسافر وفد المنتخب الجزائري للشراع الى فرنسا، يوم الخميس بهدف " ضمان مشاركة متميزة وقوية في فعاليات الاسبوع الاولمبي، ناهيك عن الاحتكاك بالمستوى العالي، بحضور نخبة من أفضل الرياضيين في مختلف القارات".

وتحسبا لهذا الموعد الرياضي الهام، " اتخذت الاتحادية الجزائرية للشراع، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، كافة الإجراءات "لوضع الرياضيين في أفضل الظروف وضمان نجاح التحضيرات "، كما أكده نفس المتحدث.

وكان المنتخب الوطني للشراع قد توج بالبطولة الافريقية الاخيرة بمصر، محققا بطاقتين مؤهلتين الى الألعاب الأولمبية بباريس- 2024 بفضل رامي بودرومة وأمينة بريشي (إي كيو فويل).

وفيما يلي قائمة الرياضيين المشاركين في الاسبوع الاولمبي بتولون:

ايكي فول : رامي بودرومة ، رمزي بوجعطيط وامينة بريشي

إيلكا : عبد الحق بوصوار، اسلام خوالد

اختصاص 49 اير: زكرياء خوالد، محمد امين ميدوم

المدربان :فيصل مرزوقي ومنار بوحجيرة

رئيس الوفد :عبد الحق مجوبة.