بطولة إفريقيا للتنس: الجزائر تبقى في نظر الكونفديرالية الإفريقية، رائدة في التنس القاري

الجزائر - تعتبر الكونفدرالية الإفريقية للتنس (كات)، الجزائر بلدا رائدا في التنس على الصعيد القاري بفضل كل ما تسخره من إمكانيات ووسائل وتهيأ من ظروف خلال تنظيمها لمختلف المنافسات التي تمنحها الهيئة القارية شرف احتضانها في كل مرة.

ويبقى المناجير العام للكونفدرالية، التونسي هشام رياني، مقتنعا بأن الجزائر سترفع التحدي مجددا عبر تنظيمها للبطولة الأفريقية للتنس لأقل من 16 عاما (ذكورا و إناثا) المقررة بميادين باش جراح للتنس من 15 إلى 20 أبريل 2024، من خلال توفيرها لكل الإمكانيات الضرورية لجعل من العرس القاري حفلا ناجحا سيما من الجانب التنظيمي.

وفي هذا المجال، صرح هشام رياني في حوار مع وأج، قائلا : "تحتضن الجزائر للعام الثاني على التوالي بطولة إفريقيا/الاتحاد الدولي (أقل من 16 عاما). فالنجاح الذي عرفته في النسخة الماضية على المستوى التنظيمي، ساهم في ذلك، لاسيما أن الجزائر وفرت كل شروط لنجاح هذه المنافسة من حيث الاستقبال، حسن الضيافة، المرافق الرياضية إضافة لمستوى الحكام الرسميين الذين اختيروا لهذه المنافسة''.

وأضاف المتحدث أن الكونفديرالية الإفريقية تمنح عادة تنظيم مثل هكذا تظاهرات عامين متتاليين لنفس البلد "في حال احترام البلد المضيف لكل الشروط والظروف لإنجاح الحدث، وهو الشأن بالنسبة للجزائر في طبعة عام 2023 ... التي تبقى من بين البلدان الرائدة في الرياضة الإفريقية بصفة عامة والتنس بصفة خاصة".

وفي رده على سؤال تعلق حول حالة ميدان التنس لباش جراح الذي يحتضن أيضا مقر الفيدرالية الجزائرية للتنس،اعتبر السيد رياني بأن "هذا المرفق من شأنه أن يصيح مقرا رئيسيا لتطوير للتنس الجزائري"، معتبرا مرفق التنس لباش جراح "من أجمل مراكز التنس في إفريقيا كونه يتوفر على أكثر من عشرة ميادين ترابية و ستة ميادين ذات أرضية صلبة. أعتقد بأن مثل هذا المرفق مرشح ليصبح مركزا وطنيا للتنس الجزائري، يزخر بإطارات ومدربين ذات كفاءة عالية، وهو مرفق بإمكانه احتضان أي تظاهرة كبرى للتنس المحترف".

ويشارك في الطبعة الجديدة من بطولة افريقيا لأقل من 16 سنة، 64 لاعبا من بينهم 32 لاعبة يمثلون 16 بلدا مسجلا في القائمة الأولية. ويتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم)، تونس، المغرب، مصر، الكاميرون، مدغشقر، نيجيريا، الموزمبيق، بوتسوانا، غانا، جزر موريس، زمبابوي، الطوغو، أنغولا، ليزوتو وأوغندا.

أما الجزائر (البلد المضيف) فسيكون ممثلا في موعد باش جراح بـ12 لاعبا من بينهم 6 فتيات، وبتأطير من المدرب سيد علي عقيلي بالنسبة لمنتخب الذكور وأحمد ودان لمنتخب الإناث، فيما سيشرف على جداول المنافسة الحكم الجزائري أمين محطط، صاحب الشارة البيضاء.

للإشارة، ينظم هذا الموعد القاري من طرف الاتحادية الجزائرية للتنس بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية للتنس والاتحاد الدولي للعبة.