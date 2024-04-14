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كرة القدم النسوية أقل من 12 سنة: انطلاق أول دورة تكوينية للمدربات بمشاركة الاتحاد النرويجي

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 14:49     الفئـة : رياضــة
كرة القدم النسوية أقل من 12 سنة: انطلاق أول دورة تكوينية للمدربات بمشاركة الاتحاد النرويجي

الجزائر - انطلقت اليوم الاحد بولاية بسكرة (14 الى 17 ابريل الجاري)، اول دورة تكوينية لتأطير مدربات كرة القدم للإشراف على فئة اقل من 12 سنة، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الفاف ان " هذه الدورة التكوينية تندرج في اطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحادية الجزائرية (فاف) و نظيرتها النرويجية خلال شهر فبراير الماضي، والتي تنص على تعزيز التعاون بين الهيئتين خاصة في مجال كرة القدم النسوية".

وأوضحت الفاف انه تم يوم امس السبت عقد الاجتماعي الأولي لتحديد البرنامج الخاص بالدورة، برئاسة السيدة رفيقة قيلاتي عضو المكتب الفيدرالي و رئيسة لجنة كرة القدم النسوية.

وستقام الدورة على مدار أربعة أيام، تحت إشراف لجنة كرة القدم النسوية للاتحادية الجزائرية و بمشاركة مكونين محاضرين نرويجيين على غرار السيدة نيلسون كاري تورن و السيدة ترتينغ كاترين،و بحضور مستشار رئيس الاتحادية النرويجية السيد فانستاد هانس اندريا .

وستعرف هذا الدورة الأولى مشاركة 24 مترشحة يمثلن منطقتي الجنوب و الشرق الجزائري. وستخضع المشاركات البرنامج تدريبي يضم دروس نظرية و تطبيقية وورشات عمل تشمل مهارات كرة القدم الفردية و المباريات المصغرة و ألعاب ترفيهية وذلك بمشاركة 120 فتاة تحت 12 سنة.

وتختتم هذه الدورة بمهرجان كرة القدم بمشاركة المترشحات و الفتيات المشاركات، حيث سيتم توزيع الشهادات لفائدة المدربين و جوائز خاصة للفتيات.

وخلصت الفاف الى التأكيد، انه في إطار ترقية كرة القدم النسوية و تنفيذا لبرنامج تأطير المدربات سيتم لاحقا تنظيم دورتين تكوينيتين لمنطقتي الشمال والغرب الجزائري.

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كرة القدم النسوية أقل من 12 سنة: انطلاق أول دورة تكوينية للمدربات بمشاركة الاتحاد النرويجي
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 14:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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