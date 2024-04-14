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البطولة الافريقية للتنس: اللاعبة الجزائرية باداش تسعى للذهاب بعيدا في المسابقة

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
البطولة الافريقية للتنس: اللاعبة الجزائرية باداش تسعى للذهاب بعيدا في المسابقة

الجزائر - ستسعى لاعبة المنتخب الوطني للتنس لفئة أقل من 16 سنة، ماريا باداش، الذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية للفئة التي تتأهب الجزائر لاحتضانها ،ابتداء من يوم الاثنين وعلى مدار خمسة أيام بنادي التنس بباش جراح (الجزائر العاصمة) للمرة الثانية على التوالي.

وتتطلع المصنفة رقم 01، باداش ( 15 سنة)، تأكيد علو كعبها "كمرشحة رقم واحد" للبروز والتتويج باللقب القاري داخل الديار، نظرا للمستوى المعتبر التي أبانت عنه خلال مختلف خراجاتها القارية والدولية .

وبخصوص مشاركتها في البطولة والهدف الذي سطرته خلالها، صرحت البطلة الجزائرية لواج : "سأشارك في هذا الاستحقاق القاري بطموح الظهور بوجه مشرف وبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير، سيما وأن هذا الموعد الرياضي ينظم ببلدي الجزائر. سألعب لقاء بلقاء، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وتشريف الراية الوطنية في دورة ستكون ذات مستوى جيد".

واستعدادا لخوض المسابقة الافريقية، شاركت باداش (المصنفة عالميا 168 للوسطيات) في دورتين دوليتين ج100 بتركيا، بحضور العديد من اللاعبات ذوات ترتيب عالمي جيد عند الوسطيات. وعن ذلك قالت باداش: "شاركت في دورتين دوليتين للوسطيات بتركيا وحضرت خلالها جيدا للبطولة الافريقية بالجزائر وبعدها سأواصل العمل للوصول إلى أحسن 100 لاعبة في العالم واقتطاع تذكرة العبور لدورتي غراند سلام للوسطيات بإنجلترا ودورة اخرى مفتوحة هذا العام".

وأضافت : "الاتحادية منحتني كل الامكانيات للتحضير الجيد وهي مشكورة على دعمها لي. كما أشكر عائلتي ومدربي على المرافقة الدائمة لي".

وستكون رياضة التنس الجزائرية ممثلة في هذا الموعد القاري ب12 لاعبا منهم ست فتيات، تم اختيارهم من قبل الطواقم الفنية الوطنية.

وبشكل عام، فإن البطولة الافريقية للتنس بالجزائري، ستسجل مشاركة 64 لاعبا من بينهم 32 لاعبا يمثلون 16 بلدا مسجلين في القائمة الأولية. و يتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم)، تونس، المغرب، مصر، الكاميرون، مدغشقر، نيجيريا، الموزمبيق، بوتسوانا، غانا، جزر موريس، زمبابوي، الطوغو، أنغولا، ليزوتو و أوغندا.

وسيشرف على جداول المنافسة الحكم الجزائري أمين محطط، صاحب الشارة البيضاء الدولية.

للإشارة، ينظم هذا الموعد القاري الاتحادية الجزائرية للتنس بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية للتنس و الاتحاد الدولي للعبة.

 

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البطولة الافريقية للتنس: اللاعبة الجزائرية باداش تسعى للذهاب بعيدا في المسابقة
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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